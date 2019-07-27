fb ig video ETtoday search mobile

4種彩妝品正確試用法讓你不再買地雷！粉底直接塗臉上、眼線畫S看分岔

> >

▲專業彩妝師教4種彩妝品正確試用法。（圖／翻攝IG）

▲彩妝師提點試用彩妝品時，要留意個別細節才能真正試出適不適合自己。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)

記者張毓容／台北報導

這年頭，不論想要什麼彩妝不怕買不到，最怕買回家才發現根本不適用，有時候就算當場有試用了，卻還是會買到地雷、毒藥。擔任彩妝造型師超過30年、曾合作過眾多天王天后的梵緯老師就提點，試用以下4種類別的彩妝品時一定要注意的細節，才能真正試出好不好用、適不適合自己。

眼影類
 如果時間許可，建議可以把想買的眼影直接塗在眼皮上，直接做上妝顯色度及脫妝的測試。試塗好之後，可以先去逛逛街或吃個飯，等3～4個小時後看看妝感，如果沒暈染或是脫妝，就代表這款眼影很適合你。

▲專業彩妝師教4種彩妝品正確試用法。（圖／翻攝IG）

▲試用眼線時除了看畫線是否分岔，還要留意出水的流暢度。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)

眼線類
 買眼線筆前一定要在手上試畫，記得多畫幾下，感覺筆芯質地的軟硬度是否適合自己使用，如果畫在手上要很用力才能顯色，代表這支眼線筆上妝時有可能會拉扯到眼皮。
另外，如果是眼線液，購買之前可以測試一下畫直線跟畫S線條，以不同角度試畫看看眼線液的出水是否均勻流暢，筆刷會不會分岔等，如果有分岔或是重複畫三次還是不顯色、顏色不飽和，建議直接放棄別勉強買。

▲專業彩妝師教4種彩妝品正確試用法。（圖／翻攝IG）

▲粉底建議直接試在臉上，更能看出妝感和持妝度。（圖／翻攝IG@cherie_flavor）

粉底類
 習慣用粉底液或粉凝霜的人，一定都希望能夠找到一個上妝快速又方便的粉底，如此一來，粉底的保濕、遮瑕修飾等功效就很重要。所以建議可以直接把想買的底妝試用在臉上，一來可以先確認色號是否適合，二來可測試看看上妝後的妝感和遮瑕度是否符合自己期望。最重要的是，等待幾個小時後再觀察妝感的變化，看看是否有卡粉乾裂、出油脫妝的狀況出現，就能知道這款底妝的保濕度或控油持久度是否適合自己膚質。

▲專業彩妝師教4種彩妝品正確試用法。（圖／翻攝IG）

▲不同質地的遮瑕適用不同部位和瑕疵。(圖／翻攝IG@jnnn2)

遮瑕類
 現在市面上遮瑕產品百百種，有遮瑕筆、遮瑕膏、氣墊遮瑕、提亮遮瑕…等等，想買對遮瑕品，首先要先了解遮瑕產品的分類及功能，只要選對了遮瑕質地、用對方法，基本上你的遮瑕應該就會零失誤。

遮瑕產品的乾濕很重要，簡單來說，偏乾的質地適合用來遮痘疤或用於T字部位；較濕潤的質地則適合用在眼周或臉頰大片的瑕疵；偏橘色的遮瑕膏用來修飾黑眼圈或色斑最適合；珠光提亮型遮瑕筆可用來修飾淚溝或法令紋；氣墊型遮瑕則可用於修飾蘋果肌或做大區塊的肌膚修飾。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

彩妝, 彩妝品, 試用, 方法, 試用法, 彩妝師, 粉底, 眼線, 眼影, 遮瑕
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

酒鬼必備！「膠囊烈酒機」讓你在家喝到超過30種風味，濃淡自己調

影／正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」　僅發文者看得到

「正確走路」比跑步燃脂效果好　該怎麼做大公開 太善良、隨和並非好事！5種「過度退讓」會讓心生病 男友快看！「超好哄」5大星座女　帶射手吃一頓、演偶像劇搞定雙魚 史上「最難約」星座Top 4 ！天蠍人群恐懼症、第一名是個傳說 放假就感冒，因為你壓力太大了！　專家教「從心排毒」找回快樂 別再見色忘友！結婚仍會孤獨終老　日社會學家「飯友比床伴更重要」 40歲李孝利「半裸」尺度讓人噴鼻血　單穿CK吊帶褲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面