林志玲婚後現身美出新高度　大方秀平坦小腹、透露紅唇色號

▲林志玲今現身Giorgio Armani品牌活動。（圖／記者張一中攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

志玲姊姊宣布婚訊後，首度公開露面為Giorgio Armani紅唇週活動，今天她身穿一襲洋裝，搭配亞曼尼奢華絲絨訂製唇萃#400真愛限定版現身，貼身設計讓平腹一覽無遺，間接打破懷孕傳言。

▲大現平腹粉碎懷孕傳言。（圖／記者張一中攝）

林志玲婚後在台灣首次現身代言，現場吸引大批媒體爭先採訪，有記者問到是否很幸福？她則嬌嗔回應：希望把美好幸福感傳遞感大家。被問到是否懷孕？林志玲提到：「如果有也很棒，我也會這樣希望，但真的暫時還沒有。」非常想生雙胞胎，希望老天爺能聽到她的願望。

▲現場圍觀群眾大讚她婚後更美。（圖／記者張一中攝）

婚後狀態之好，發光肌膚搭配紅唇可說是美出新高度，她分享：我選的是I最經典、超級紅的奢華絲絨訂製唇萃#400，這款紅唇是亞曼尼先生特別研發的，這是一款不挑膚色的紅色，擦上皮膚顯白不顯黃，立刻能顯出氣勢與奢華感。

▲經典紅唇將志玲姊姊膚色襯得更白皙。（圖／記者曾怡嘉攝）

浪漫七夕情人節將至，志玲姊姊更將《亞曼尼真愛限定禮盒》拿在手上和大家喊話，禮盒中的唇萃上有著愛心限量設計，很適合在浪漫七夕情人節送給你愛的人或是你想表達愛的那一個人喔。

▲現場有各色唇萃可供試色，真愛限定禮盒也在台北忠孝SOGO搶先開賣。（圖／記者曾怡嘉攝）

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