《蜘蛛人》55歲梅嬸超辣身材完全不科學　自爆從小「每天早上檸檬水」

《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）除了影迷們期待的漫威宇宙MCU第三階段的大結局，另一個最大亮點絕對就是由瑪麗莎·托梅（Marisa Tomei）所飾演的梅嬸！今年已經55歲的瑪麗莎身材、臉蛋通通火辣的超不科學啊～ 「最感謝的就是媽媽從小培養我地中海飲食的習慣，大量新鮮水果、蔬菜、蛋白質都能讓我從中獲取能量！」每位女明星都有屬於自己的凍齡保養法，而崇尚自然的瑪麗莎正是抗老大魔王「地中海飲食」的狂粉！

檸檬水開啟一天

瑪麗莎每天早上都會以一杯熱檸檬水來開起美好的早晨～她說：「我從來沒有喝過咖啡，雖然這樣可能需要更長一段時間醒腦，但我覺得這樣對身體比較沒有負擔！」至於早餐，瑪麗莎會將煮熟的雞蛋淋上少許橄欖油或新鮮的果醬來搭配麥片加優格～「我發現蛋白質可以喚醒我的大腦，讓我為新的一天做好準備！我是一個不得不吃飯的人，我每隔幾個小時就必須要吃草（笑）」～瑪麗莎就是一個不折不扣的蔬果狂粉！

在 Instagram 查看這則貼文 Marisa Tomei（@marisatomei）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 3 日 上午 8:00 張貼

地中海飲食

「我很幸運我媽從小就培養我地中海飲食的習慣，像是大量新鮮水果、蔬菜、蛋白質～我盡可能從農夫市場購買食物、補充大量的水分，我喜歡靠食物獲取更多能量，所以我嘗試攝取那些有生命能量的食物～」

其實這個飲食習慣是醫界公認可以預防多種慢性病及心血管疾病的飲食法，世界衛生組織WHO也證實地中海飲食確實能有效抗老、可降低與肥胖相關疾病。所以連醫院的營養部都會開課教導一般民眾如何攝取！

保養技巧

千篇一律的美容技巧「喝水」，瑪麗莎的好皮膚就是靠保濕來的！除了補充水分以外，瑪麗莎也公開她最愛的清潔用品「Cetaphil舒特膚 溫和潔膚乳」，保養方面則是以天然的荷荷芭油為肌膚做深層的保濕。瑪麗莎分享：「最簡單基礎的保養其實是最重要的！」

由內而外的美

「放入身體的東西往往比妳外表所做的更重要！」在《蜘蛛人：離家日》新聞發布會之前，我去了希臘幾個星期，因為那一陣子我一直處在壓力之中。我盡可能多吃季節性、當地和有機的食物，如此一來皮膚會更光澤、彈性，這對我來說真的是不變的真理！

在 Instagram 查看這則貼文 Marisa Tomei（@marisatomei）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 7 日 下午 12:15 張貼

身心並用的運動

瑜伽、肚皮舞都是瑪麗莎熱愛的運動，她分享：「肚皮舞不僅能保持令人稱羨的身材曲線，對女性的子宮、荷爾蒙都有好處！」另外瑪麗莎每個禮拜都會參加一個結合了冥想、音樂、舞蹈的全女性課程。「這種運動有種自由感，它會讓你感受到身體的內在聽到自己內心深處的聲音，運動是一種新的生活型態！」

開心過每一天

「我相信我身體的智慧，如果我沒做這些運動我會覺得我失去了直覺，但我不希望其他人認為我是一個脆弱的人，這也是感到快樂的方法～我喜歡玩，玩，玩！出去跳舞、喝酒、當夜貓子，都很有趣！」在瑪麗莎身上我們看到只要保持一顆年輕的心就是最重要的！

在 Instagram 查看這則貼文 Marisa Tomei（@marisatomei）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 19 日 下午 3:01 張貼

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG PHOTO／DAILYSUPERHEROES、instagram@MARISATOMEI、SIMON MCGILL、GETTY IMAGES

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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