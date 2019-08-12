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Instagram限時動態7大流派：無意義投票、黑屏字超小　想到誰了嗎？

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、網友提供

很多人都非常愛用Instagram的限時動態功能，因為24小時之後就會自動消失，更可以隨心所欲的PO，拍攝動態影片也十分方便，內建的功能、濾鏡、文字編輯、筆刷相當豐富，每個人都能自由創造。不過，大家愛發限時動態的時機也不太一樣，可以說是分成好幾個流派，你就包含其中了幾個呢？

＃美食派

平常工作忙碌，幾乎都是在家吃吃或是旁邊便當店隨便買，賣相當然不慎好看，偶爾和三五好友出去吃好料，去漂亮的餐廳吃漂亮的飯、或是精美甜品，這時當然就要趕快為食物拍個美照上傳囉！也就是所謂「手機先吃」的由來，順便標記個地點再加上幾句評語，讓朋友們看了也想吃就對了。

▲限時動態類型。（圖／手機截圖、Pinterest）

＃炫耀派

以女孩們來說的話，最近新入手的名牌包、專櫃化妝品，光是買來用就太浪費了，當然要好好炫耀一番，發佈限時動態正是一個適合的辦法。男人們的話，最常見的就是炫耀車子了，雖然不一定是自己的，但只要有機會接觸到好車就要拍一下啊！

▲限時動態類型。（圖／翻攝自Pinterest）

＃字縮到最小派

也別忘了有些人習慣利用社群當作發洩情緒的出口，發生什麼不好的事、難過的時候，很想要發文吐一口氣、討拍拍，常常就會出現這種字超小的限時動態，有心的人就會自己放大來看，然後給予安慰，但有些人甚至會用很淡的顏色，直接融入背景，那就是真的讓人無解了。

▲限時動態類型。（圖／手機截圖、Pinterest）

＃YouTuber派

還有些人熱愛對著螢幕說話，每到一個地方，就會開始對著自拍鏡頭自言自語，跟大家介紹自己正在做什麼，像是把自己當作YouTuber一樣，殊不知現在大家瀏覽限時動態的方式幾乎都是快速掃過，平常也不會開聲音，所以真正認真看的人可能很少。

＃朋友最多派

人緣好、喜歡交朋友又重義氣的人，經常在人生的每個階段結交一大票朋友，長大後每次有約，不管哪一團都超多人，自然而然每次PO限時動態都會被朋友們佔據。

▲限時動態類型。（圖／手機截圖、Pinterest）

＃最愛投票、提問派

限時動態的內建功能中最常被使用的大概就「票選」與「提問」功能了，不過近來可以發現一些濫用情形，像是有些人的票選功能兩邊選項根本無從比較，投票結果當然也沒有參考價值，另外，提問功能倒是發揮得很好，求推薦時非常好用，或是網紅們也很常用來回答大家的問題。

▲限時動態類型。（圖／手機截圖、Pinterest）

＃分享派

因為Instagram上的文章能夠分享到限時動態，所以還有一派人，他們最喜歡在限時動態中分享一堆好笑的影片、或是自己喜歡的人事物，讓大家知道自己都在關注些什麼。

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關鍵字：

IG, Instagram, 限時動態, story
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