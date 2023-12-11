IKEA推年終優惠百件商品5折起　三人座沙發「現省近5千」

▲IKEA年末推優惠，特定款沙發直接現省近5,000元。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

轉眼間2023年即將邁入尾聲，看準新的一年來臨就想好好升級居家的消費者趨勢，IKEA在12／27前推出「年終瘋狂購」優惠活動，祭百件商品下殺5折起，三人座沙發附躺椅直接現省近5,000元、收納櫃也直接打7折，SOGO忠孝館則推出「WEDGWOOD寢具&WMF鍋具聯合品牌展售會」，居家商品1.4折起超划算。

▲黑色BEKANT層架組，原價11,900元，特價9,990元。

2023年進入倒數階段，IKEA即起至12／27推出「年終瘋狂購」優惠活動，省最大的EKTORP三人座沙發附躺椅，原價21,900元，特價16,990元，現在出手直接現省4,910元、黑色BEKANT層架組原價11,900元，特價9,990元，現省1,910元，其附可調式層板，能彈性調整儲物空間，還能將磁鐵吸附在金屬表面，當作記事板使用，還能當作房間隔屏，CP值超高、白色的BEKANT收納櫃原價5,990元，特價4,190元，現省1,800元直接打7折，租屋族買都划算。

▲即日起至12／17特定分店經典熱銷的MALM抽屜櫃6抽也推優惠，詳店洽。

另外隨著耶誕節到來，相關商品也進入出清促銷，包括原價49元、折扣後只要19元的VINTERFINT餐巾紙、原價999元的電池式STRÅLA Led花環，特價499元，圍在門框或欄杆上，或放在餐桌作裝飾，瞬間增添節慶氣氛、原價1,499元的VINTERFINT萬用毯，也推出749元的特價，等同直接打5折。

▲折扣後只要19元的VINTERFINT餐巾紙，白底點綴著金色星星圖案，不僅適合節慶使用，就算日常用餐也是個好選擇。

IKEA表示，針對年末優惠期間，大台北4間分店包括新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋再加碼，12／27前購買家具家飾單筆消費滿3,000元，加送鯊鯊醬料碟一組，並可參加抽獎活動，最高獎項有2萬元購物金。

▲WMF DIADEM PLUS湯鍋煎鍋三件組，原價10,800元，特價2490元；WINIX智能空氣清淨機，原價4,990元，特價2,490元。

SOGO忠孝館於12／12至12／25期間，舉行「WEDGWOOD寢具&WMF鍋具聯合品牌展售會」，現場集結WEDGWOOD、Tonia Nicole東妮寢飾、WMF、KitchenAid、GREENPAN、Vitantonio、WINIX等眾多居家家電品牌，各式寢飾被款、鍋具、調理小家電通通買得到，指定商品折扣最低1.4折起。另外還加碼療癒家飾系列，法國Garnier-Thiebaut嚕嚕米玩偶特價7折起、BT21全系列商品特價6折起。

▲WEDGWOOD精選純棉／天絲雙人四件套床組，原價13,800元起，特價4980元起。

優惠較多單品包括WMF DIADEM PLUS湯鍋煎鍋三件組，原價10,800元，特價2490元；WINIX智能空氣清淨機，原價4,990元，特價2,490元；WEDGWOOD精選純棉／天絲雙人四件套床組，原價13,800元起，特價4980元起、WEDGWOOD天絲抗菌舒眠被原價13,800元，特價1,990元。

▲WEDGWOOD天絲抗菌舒眠被原價13,800元，特價1,990元。