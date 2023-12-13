2024消費趨勢調查民眾對通膨「麻痹躺平」　不打算省吃儉用

▲消費調查民眾對通膨已經無感，有點躺平心態。（圖／pexel、unsplash、視覺中國）

記者蔡惠如／綜合報導

東方線上於日前公布「2024生活型態趨勢：流沙調伏 皮相消費」最新數據，表示面對市場通膨，約3成消費者的開銷增加10%，消費趨勢將從Indoor轉向Outdoor，從「健康不安」轉向「經濟不安」，雖然對於未來經濟沒信心，卻不打算省吃儉用，反而更有「躺平」心態，回歸自我的消費模式，注重當下享受，寵愛自己最重要。

疫情後幾乎人人對通貨膨脹有感，吃個便當不是貴了、就是裡面的菜變少了，買東西明顯覺得力不從心，外食花費大增，2023年消費者平均每餐支出年增率超過30%，若與疫情前2020年相比，平均每餐支出增加超過50%，這樣的情況下從民間消費來看，零售與餐飲業卻反向回溫。

東方線上表示，大環境不佳但內需消費暢旺的原因，主要是消費者冷眼看待環境變動，對長期通膨日漸麻痺。人們以顧當下，注重生活享受、看近不看遠的「淺消費」模式購物。且消費者更願意投資在外貌上，消費品味和質感體驗再次抬頭，顧好自己、享受個人時光的「我經濟」成主流。民眾經濟壓力大，但已找到寵愛自己的消費節奏。因此「吃美食」與「逛街購物」均成長，甚至高於疫前狀態。

政治大學企管學系別蓮蒂特聘教授分析：「現在的消費者，已經隨時準備好面對各種驚滔駭浪。長期通膨，大家逐漸習慣，該花的還是會花，然而世事無常，讓人消極面對長遠的未來。就像不想奔跑的愛麗絲，已經懂得冷眼看待環境。」2023年雖然疫情解封，但整體環境卻受物價上漲、俄烏及以哈戰爭等影響，上半年經濟不如預期。不過消費者雖然對未來經濟沒信心，卻不打算省吃儉用。

根據研究指出，面對高物價有85%的消費者「有意識控制消費」，76%接受「短效期/盒損品」、73%優先挑選「打折的即期食品」、52%消費者會刻意「搜尋福利品」。對照「東方線上電子發票銷售分析資料庫」發現2023年的消費中，有明顯數量的「即期品銷售」，網路也出現大量 「平替」相關搜尋。可見對物價的反應，消費者最激烈的選擇就是「換平替品」以及「即期品購買」。

此項消費與生活型態統計引用之數據分析包括「東方線上E-ICP 2024年版調查方式」，資料蒐集時間在2023年6~8月，針對13~64歲男女性進行分層抽樣法的入戶面對面訪問，有效樣本為2000份，95%信賴水準下，誤差值為±2.19%；「2023年11月線上調查」有效樣本為1,000份，男女比為1：1，95%信賴水準下，誤差±3.10%。