清潔做錯小心黑頭一堆！皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵

▲正確清潔是養好肌膚的第一步。（圖／翻攝IG @haeny_gram、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、小紅書、IG@innisfreeofficial

正確清潔是保養的第一步，也是養出好膚質的重要關鍵，洗臉洗錯不僅容易長粉刺、黑頭，甚至會破壞肌膚屏障，冒痘、肌膚敏感跟著來。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享「正確洗臉」的注意事項，像是白天、夜晚的潔面差別，到建議水溫、洗面乳挑選、洗臉手法等，早＋晚的洗臉8大關鍵一次全教你。

首先劉醫師提醒，洗臉時水溫建議用與人體體溫相近的37度左右。另外，有些人喜歡在洗澡時邊洗臉，直接用蓮蓬頭沖臉，但因為洗澡的水溫本身就比較高，加上蓮蓬頭的水壓較強，容易傷害皮膚屏障。

接著劉醫師針對白天與夜晚，分別提醒洗臉時的注意事項和建議。

早上



＃水溫建議使用約37度

＃先洗手

手上的細菌很多，洗臉前記得先洗手。

＃用水潑洗臉部即可

劉醫師建議，白天不用特別用洗面乳，用溫涼水清洗一下就可以了。而敏感肌的人記得是用水撥洗，不要捧點水就開始搓臉；如果是健康皮膚，可以適當輕揉一下T字部位等容易出油的地方。

晚上

＃洗臉前先洗手

同樣地洗臉前先洗手。

＃溫和洗面乳，使用一個腰果大小

建議選擇胺基酸或是APG界面活性劑的洗面乳，而油性肌則可適當用一下含有皂鹼的洗面乳。洗面乳擠出一個腰果大小的份量就夠了，先在手心起泡，然後分區上臉。

＃重點區域揉搓，臉頰帶過

劉醫師提醒，許多人洗臉時常是洗面乳抹上臉就隨意揉搓，這樣很容易讓臉部邊邊角角都沒清潔到，導致容易長黑頭粉刺。建議額頭、鼻翼、下巴等處適當按壓、揉搓，臉頰稍微用泡沫帶過一兩次就可以了，接著儘快用水沖洗掉泡沫。

＃毛巾或洗臉巾按壓水分

沖洗完泡沫後，拿毛巾或洗臉巾都可以，以蓋章按壓的方式，讓毛巾吸走臉上的水分，這樣「擦臉」是最不傷害皮膚的。而洗完臉後感覺肌膚不緊繃也不油膩，表示這款洗面乳比較適合你。

＃洗完臉立刻護膚

劉醫師提醒，洗臉完後要儘快塗上保養品，減少肌膚水分的流失。

對一般人來說，洗臉做好以上5點就很足夠了，但劉醫師也補充，對於一些比較重視護膚、保養比較精緻的人，也可以選擇過濾後的水來清洗，因為水質對皮膚也是有影響的。