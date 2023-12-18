定價不到1／3！5款「專櫃平替版美妝」推薦、幫你精省荷包

記者曾怡嘉／綜合報導

好用的保養彩妝動輒破千，但是預算有限怎麼辦？想要擁有專櫃級妝感，其實一些開架美妝也能辦的到，盤點以下5款專櫃平替版美妝，妝感相似但價格可愛，絕對必收！

#VISEE 精華豐唇蜜 VS. Dior 豐漾俏唇蜜

VISEE的唇蜜在日本有Dior豐漾俏唇蜜平替版的美稱，訴求可當作唇蜜、唇彩打底、唇部保養，多功能一次滿足。無論是發色度、微涼的使用感還有保濕度，和Dior有9成相似度，只輸在包裝並沒有Dior那麼精緻，約1/4的價格，入手多支也可以。

#巴黎萊雅 青春密碼酵素肌底調理精華VS. 蘭蔻 超未來肌因賦活露

巴黎萊雅和蘭蔻皆屬於萊雅集團，其中品牌主打的小紫瓶和小黑瓶也有幾成像，就連兩者的香味也都相似，巴黎萊雅的小紫瓶質地較為黏膩，但是穩膚效果不錯，能感受肌膚變細緻，一千出頭的價格，CP值很高。

#媚比琳 無敵特霧超持久粉底液 VS. EATEE LAUDER 粉持久持妝粉底液

不少油性肌膚的女生視雅詩蘭黛的粉持久粉底液為救星，但一瓶動輒2000多元，著實讓人有點負擔，媚比琳無敵特霧超持久粉底液和雅詩蘭黛的有8成像，兩者質地略有不同，但一抹開都能快乾並在肌膚上成膜，持妝度和遮瑕度都好，若沒有專櫃迷思，媚比琳的就很可以。

#CANMAKE全方位遮瑕組 VS. IPSA 誘光隱色遮瑕組

CANMAKE的遮瑕組擁有和IPSA擁有相似的3色設計，可分別修飾黑眼圈、鼻翼泛紅以及痘疤，且能自由依據本身肌膚困擾，調和出最適合的顏色。



#I'M MEME 我愛心機好感乾燥唇萃 VS.GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃

兩者質地近乎相似，抹在唇上化為絲絨霧感，妝感相當自然，雖說GIORGIO ARMANI的保濕滑順度較為明顯，但以I'M MEME 我愛心機好感乾燥唇萃的定價來說，整體表現已經很可以了。