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盤點楊紫瓊10勵志金句：不要相信任何人說妳的巔峰早已過去，永遠不要放棄

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記者鮑璿安／綜合報導

2023奧斯卡最佳女主角得主楊紫瓊近年來憑著《媽的多重宇宙》、《瘋狂亞洲富豪》等多部大片站上國際舞台，而她年過 60歲依然發光，去年與前法拉利CEO尚陶德（Jean Tod）結婚，收穫屬於自己的幸福，在幕前或是真實生活中都散發滿滿的正能量，以下就來回顧楊紫瓊的勵志金句，讓人回味無窮。

1. 這是希望和潛力的燈塔，這座獎證明了人要志存高遠，夢想會變成現實，女士們，不要相信任何人說妳的巔峰早已過去，永遠都不要放棄。

2. 我相信時代在變化，會有更多的包容性、多樣性，這裡不再只有空話，不管天花板有多高，我們只需要把它打破。

3. 如果你長得好看，總會有人長得比你還好看，如果你個子很高，總會有人比你更高，但別因此消沉，你做自己就好。

4. 你要竭盡所能做好手頭的事情，當機會擺在你面前的時候，你才不至於說，天吶竟然還有這種機會。

5. 就算你有天賦也不能偷懶，對我來說，學習沒有止境，你得一直學習下去才行。

6. 我們中的許多人在所謂的黃金時期之外，仍然度過了自己職業生涯中最好的時光。

7. 如果你想成為一名演員，你就不能只是坐在咖啡機旁，寄望於某個導演正好路過。

8. 不要用你的能量去擔心，要用你的能量去相信。

9. 學習如何跌倒，將教會你如何平穩落地，學會如何平穩落地，則帶給你跳去更高處的勇氣。

10. 每一次被提供有貶低意味的角色，每一次拒絕，我都找到能量和新的動力。

關鍵字：

勵志, 楊紫瓊, 奧斯卡, 正能量, 幸福

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