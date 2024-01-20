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《與惡魔有約》宋江、金裕貞情侶穿搭每套都像拍畫報　高調放閃學起來

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文／美人圈

Netflix熱播韓劇《與惡魔有約》由宋江、金裕貞領銜主演，開播後不論是兩人之間火花四濺的CP感、緊湊劇情還是畫面質感都廣受好評。近期韓國串流平台Wavve整理了這對高顏值CP在劇裡超有sense的情侶穿搭造型，每一套都非常吸睛，現在就趕快和另一半學起來，一起穿出超有型、時尚感爆棚的情侶裝吧！

《與惡魔有約》宋江&金裕貞情侶穿搭

1：酷帥全黑風

《與惡魔有約》劇情講述憑藉與人類立訂契換取永生的惡魔鄭九元（宋江飾）、瘋狂財閥經營者都到曦（金裕貞飾）兩人之間的愛情故事，因此劇組經常讓兩位主演穿上純黑服飾，營造出專屬於惡魔的神秘感及身為財閥經營者的俐落氣勢。兩人同時穿上純黑西裝外套真的氣勢逼人，散發出率性酷帥氣息，完美襯托出這對CP的超高顏值！

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

▲宋江和金裕貞在劇中穿搭堪稱情侶放閃範本。（圖／X@wavve_official，下同）

2：聖誕假期風

宋江和金裕貞在劇裡結婚後，兩人準備展開同居生活，就穿出了色彩鮮豔繽紛的「紅綠配」情侶穿搭，顯現居家鬆弛感卻又不會過於隨便，同時還非常應景聖誕節，看起來可愛指數爆表！

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

雖然大家可能會認為紅色及鮮綠色上衣很難駕馭，但其實沒有這麼難搭配喔！劇裡宋江身穿紅色針織毛衣，下身選擇搭配純黑、略為寬鬆的長褲；而金裕貞身上的鮮綠色毛衣則是搭配白色長裙。

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

▲紅綠配情侶穿搭很適合節日。（圖／SBS DRAMA官方臉書，下同）

兩人同框整體色調非常舒適和諧，下次過節時不妨就和另一半試試這種色系的聖誕節情侶裝吧！

3：藍色丹寧風

在螢幕前的觀眾看到這幕一定都情不自禁發出尖叫了吧？剛洗完澡的宋江隨意套上淺藍色牛仔外套，沒有扣上外套鈕扣、不經意展露出比Excel表格更工整的冰塊腹肌，下半身穿著灰色棉褲，看起來帥氣又隨性，男生朋友一定要學起來！

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

金裕貞則是穿上白色襯衫搭配丹寧小馬甲背心，下身搭配同色系的丹寧長褲，頭髮隨意紮成低馬尾，看似休閒卻不失簡潔俐落，和宋江站在一起真的像在拍畫報，丹寧元素算是比較容易駕馭的情侶裝類型，簡單搭配就能超有型。

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

4：時尚黑白風

「黑白配」真的是經典配色，怎麼穿都不會出錯！宋江在劇裡擔任金裕貞的貼身保鑣，一身正式的白襯衫＋成套黑色西裝是必不可少的，不但能夠展現他引以為傲的186公分修長身型，還非常符合角色設定。

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

金裕貞經常以白色單品展現財閥的貴氣和縱橫商場的專業感，尤其是白色及腰短版西裝外套搭配中長裙，讓下半身顯得非常修長。這套情侶穿搭誕生了「跳探戈」的經典名場面，完美展現宋江及金裕貞的好身材，受封「大長腿CP」真的當之無愧！

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

5：奢華小香風

金裕貞在劇裡的造型大多都是毛呢材質的外套或套裝，將奢華貴氣的小香風駕馭得宜，由內而外都散發出千金名媛的貴氣感，甚至被不少網友大讚是「今年最適合小香風的女主角」，想要把小香風搭配得脫俗不廉價，一定要參考金裕貞的穿搭！

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

不過真正讓人驚豔的是宋江也輕鬆消化了小香風格的服飾，深藍色毛呢外套配上米色網狀上衣＋褐色長褲，小香風不再是女生的專利，男生也能輕鬆駕馭。想要搭配出和宋江、金裕貞一樣效果的奢華小香風情侶裝，關鍵在於顏色，例如深藍或黑色都是不錯的選擇，深色系不分男女較容易襯托出五官顏值。

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

6：紅黑Crop Top風

Crop Top短版上衣一直都是近年來流行的穿搭風格之一，宋江和金裕貞分別穿上帶有細緻光澤面料的西裝短版外套，再搭配同色系長裙及長褲，一黑一紅的套裝配色真的超級搶眼！尤其是金裕貞的紅色西裝外套裡內搭黑色蕾絲透膚上衣，小巧思讓整體穿搭更有層次，穿出極具質感的高貴氣質。

▲宋江金裕貞穿搭 。（圖／翻攝自X、臉書）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 與惡魔有約, 宋江, 金裕貞, 情侶穿搭

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