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星巴克1／22起連兩天買一送一　「不提供優惠品項」變多了

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▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克周一推買一送一。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克周一的好友分享活動不意外的又出現了，本次的優惠規則大部分與之前相當，但細看「不支援買一送一」的品項似乎變多了，不過大部分仍維持特大杯優惠，再次提醒路易莎黑卡會員11點前提供咖啡第二杯半價，伯朗咖啡館也針對會員提供不限定品項買一送一優惠。

星巴克1／22起一連2天推出「呼叫上班好夥伴 好友分享日」，活動日從上午11點至晚上8點時段，消費者至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用門市請參照文末列表。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

而本次最大的不同，則是不優惠的飲料品項似乎變多了，包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料均不提供買一送一。

▲路易莎咖啡,星巴克買一送一,星巴克。（圖／路易莎提供）

路易莎續行去年黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。cama cafe則從今起至1月底，推出新會員優惠，新加入會員即可獲得5張「飲品購物金10元」，可於特定門市購買時抵用，限量300名。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克uk IG、伯朗、Cama cafe IG）

伯朗咖啡館今年1月月底前，也續行「周一會員分享日」優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

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