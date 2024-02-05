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星巴克今明買一送一　小七、摩斯最高3杯享7折優惠

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▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克推一連2天買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在龍年春節來臨前的最後一個周一上班日，星巴克再推買一送一優惠要大家做最後衝刺，跟兔年工作日說掰掰，從2／5起一連兩天，推出買一送一優惠，除特定品項之外，其他現做飲品在上午11點後，特大杯即可享好有優惠；伯朗咖啡館2月續行周一會員日，路易莎黑卡上午11點前咖啡第二杯半價。此外，小7跟摩斯咖啡最低買3杯也有7折優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

星巴克從2／5至2／6一連兩天推出「年前上班週 一起最後衝刺！好友分享」優惠，此兩天從上午11點至晚上8點期間，至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文末列表。

不提供優惠品項包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／路易莎提供）

路易莎2月續行黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。伯朗咖啡館2月底前也有周一會員分享日，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

統一超商OPENPOINT行動隨時取，今起至2／7也推出「CITY 迎龍年慶燈會」，包括CITY CAFE贅澤八女抹茶拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵6杯組230元；CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶、咖啡珍珠歐蕾6杯組320元；CITY TEA一顆檸檬青、一顆檸檬紅6杯組255元；CITY CAFE蜂蜜美式6杯組300元，每會員限購4組，兌換期限至4／30。

今起至2月底前，MOS Order APP安心取溫馨送推「安心過好年」咖啡優惠方案，咖啡「大杯拿鐵咖啡3杯」套組、「中杯卡布奇諾3杯」套組、及「摩斯紅茶歐蕾3杯」套組，優惠價7折168元，限量2,000組。且摩斯漢堡經典大杯冰紅茶也推出「買30杯送30杯」優惠，限量1,000組，均售完為止。

星巴克買一送一不適用門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

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