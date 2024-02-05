甜美何思靜是理科女！想剪「黛咪摩爾的短髮」　愛上頌缽陰瑜伽療癒身心

▲何思靜在BURBERRY位於Diamond Towers的期間限定餐車喝咖啡、吃甜點。（圖 /翻攝sssjean IG）

記者林明瑋 / 台北報導

很難想像外型甜美的何思靜是理科女，大學念的是資工，她透露以前理性，演戲之後才坦然面對情緒，喜歡飽和色系的穿搭也愛帥帥的皮衣，風格相當多變，近日接觸了頌缽陰瑜伽，能放鬆又平靜，這些看似不同的性格與特質都在她身上，談到最想嘗試的造型，再度是想像不到的答案，她說：「我蠻想嘗試俐落的短髮，很喜歡黛咪摩爾《第六感生死戀》裡的造型，成熟女人的魅力又有氣質。」

▲參加HOGAN活動的何思靜造型很有態度。



▲何思靜穿Maje洋裝流露小性感。



▲何思靜穿TORY BURCH服裝顯得溫婉。

何思靜曾被封為輔大校花，學生時期和周杰倫合拍手機廣告，後來拍了《我吃了那男孩一整年的早餐》、在《華燈初上》中飾演少女蘇慶儀，逐漸嶄露頭角，近日有兩部作品將上映，包括2月8日新年檔期的電影《還錢》，以及2月18日登場、LINE TV和華視共同出品的《華麗計程車行》劇集。念理科的她以前總認為「把事情處理好」是第一優先，看待事情很理性，現在逐漸改變，她說：「直到開始演戲，才發現原來自己不是一個那麼理性的人，以前所謂『把事情處理好』，某個層面是先壓抑了感受，現在的我坦然接受內心的情感，我發現這樣心境上也會輕鬆些。」

▲賀歲電影《還錢》中，何思靜（左）飾演蔡思韵的閨蜜。（圖 / 甲上娛樂提供）



▲何思靜（左二）演出《華麗計程車行》劇集。（圖／LINE TV提供）

她的穿著打扮與心情會互相影響，「心情好的時候，我會穿飽和色系的單品，照鏡子心情也會跟著明亮」。雖然清新甜美是給人的第一印象，但她表示偶爾穿上皮衣或皮裙，會整天有「我今天很帥」的感覺，「我蠻想嘗試俐落的短髮，以前最多剪到及肩，很喜歡黛咪摩爾在《第六感生死戀裡》的造型，有種成熟女人的魅力，又帶有種氣質」。她心目中的時尚Icon是日本模特兒森星，仔細想想，與短髮的黛咪摩爾一樣很有特色與個性，似乎也反應了她骨子裡的性格，「森星IG裡的日常生活照，總散發著自在的魅力，而且臉上總是掛著笑容、各種風格都能駕馭，希望有一天自己能像她一樣」。

▲1990年的電影《第六感生死戀》（Ghost）中，黛咪摩爾的一頭短髮至今仍是經典。



▲日本模特兒森星是何思靜心目中的時尚Icon。（圖 / 翻攝hikari IG）

▲何思靜認為飽和色系的服裝，能讓心情跟著明亮。（圖 /翻攝sssjean IG）

演員需要有生活體驗，也需要傾聽自己，何思靜跳現代舞，可以隨著當下的感受、音樂的流動擺動肢體，沒有對與錯，她形容：「每次跳完都有種被掏空很暢快的感覺。」最近接觸了「頌缽陰瑜伽」，更是一試就愛上，透過頌缽的聲音、身體動作的靜止停留，讓身心靈同時被療癒，她解釋：「陰瑜伽可以更深層的放鬆肌肉，而聽著頌缽的聲音，心裡也會跟著平靜。」

如果不當演員，何思靜說：「我想做的事蠻多的！」除了覺得回歸本行當工程師還不錯，也想開個賣咖啡與輕食的餐車，可以在不同的地方做生意、認識不同的人。至於感情，25歲的她並沒有太夢幻的想像，理想型是要能互相尊重、理解她的工作，她說：「我是個很重感覺的人，最重要的是能一起成長。」

▲跳著現代舞的何思靜。