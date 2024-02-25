越看越餓的台劇《美食無間》　6間餐廳名單必吃酸菜白肉鍋、絲瓜小籠湯包

文／MENU美食誌

融合美食和警匪動作片的台劇《美食無間》，除了精彩的警匪題材，還搭配上台灣美食，讓你越看肚子越餓。

魚君 さかなくん 海鮮公有市場

台北市中正區

擁有台北築地市場的美譽，提供種類繁多的鮮活海產，可以品嚐到鍋物、超浮誇的招牌海鮮丼飯，推薦豪華赤身丼、表面張力丼和四色丼。

▲魚君 さかなくん 海鮮公有市場。。（圖／美食客JC.小凱提供）

台電勵進餐廳

台北市大安區

開業50多年，是許多老饕的口袋愛店，醬料選擇相當多元，價格平易近人，除了必點的招牌酸菜白肉鍋，炸丸子跟炸排骨也是絕對必吃！

▲台電勵進餐廳。（圖／美食客尼那提供）

POWER BEEF 日式烤牛肉飯小酒館

台北市中正區

店內裝潢帶有日式昭和小酒館氛圍，一樓有吧檯桌和一般桌位，二樓則有酒吧，菜單是來自世界各地的精選牛肉，除了主餐，小黑板也有每天的限量餐點可以選擇。

▲POWER BEEF 日式烤牛肉飯小酒館。（圖／美食客果子提供）

新方水產有限公司

新北市五股區

食材新鮮好吃，沒有過多的調味，海鮮點好後會由服務人員先報價，再拿給餐廳料理。店家也有直播銷售海鮮，價格實惠，CP值頗高。

▲新方水產有限公司。（圖／美食客姆士林提供）

盛園絲瓜小籠湯包

台北市大安區

裝潢古色古香，很有味道。餐點選擇相當多元，湯包餃子、細粉餅類、甜點小菜、熱炒功夫菜應有盡有，推薦絲瓜小籠湯包、八寶芋泥、牛肉餡餅和蟹黃湯包。

▲盛園絲瓜小籠湯包。（圖／美食客Esmond提供）

司機俱樂部

台北市松山區

營業時間分成午餐跟晚餐兩個時段，晚餐時段從17點半到凌晨2點，推薦魯肉飯、菜脯蛋、竹筍排骨湯、雞滷飯和沒有在菜單上的隱藏版炒飯。

▲司機俱樂部。（圖／美食客宜軒a吃貨生活日常♥提供）

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