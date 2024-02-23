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台東這樣玩！「最美跨海大橋」重新開放、「森林公園」野餐必去

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文／女子學

每年過年台東都會迎來眾多人潮，不管走到哪裡都人山人海，原本寧靜的鄉鎮市區也因此多了熱鬧的氛圍。編輯今天就要來推薦台東景點，替自己安排一趟充電之旅吧！

1.三仙台

有「東部最美跨海大橋」之稱的三仙台，一直都是台東的指標性觀光景點。這裡不僅是東部唯一的八拱跨海大橋，還是欣賞曙光的絕佳地點，每年跨年都會吸引不少群眾到這迎接第一道曙光。

▲三仙台。（圖／台東觀光旅遊網，下同）

2022年受到東部918強震的影響，暫停開放兩年，今年（2／5）終於重新開放遊客入場。連接三仙台小島的拱橋全長僅400公尺，走完全橋輕鬆不費力，老人小孩都很適合。有到台東遊玩的朋友，可以安排一天到三仙台走走，欣賞東部最具代表性的跨海大橋。

編輯悄悄說：考量安全因素，東管處僅會在10級風力以下才開放八拱橋通行，前往前請多加留意。

2.台東海濱公園

位在台東市區的海濱公園，可說是台東人下午最喜歡來的地方。距離市區很近，來到這可以直接眺望大海，天氣好的話還能看到離島。午後時光還有許多小吃攤，大名鼎鼎的「黃記蔥油餅」就在這，每到連假期間總是大排長龍，想一嚐美食的朋友，一定要提早來排隊。

海濱公園除了能享受悠閒的時光外，公共設施也十分完善。不僅有知名的國際打卡地標，還有些裝置藝術提供給遊客拍照。周邊還有租腳踏車的商家，想要認真探索海濱公園的朋友，不妨選擇騎自行車，一邊感受海風的吹拂，一邊走訪海邊的每個角落。

3.鐵花新聚落

位在台東市區的鐵花新聚落，就是大家熟悉有著彩繪熱氣球點綴的「鐵花村」。而這結合了象徵山海的波浪屋、微光集以及鐵花市集等，保有著舊有的車站樣貌，也結合了當地原住民的文化，許多原住民手作商品店也進駐在此，是個呈現台東獨特人文藝術的地方。

鐵花村除了是個夜晚逛市集的地方外，早上來這也能讓你找到許多樂趣。因保有著台東舊火車站的樣貌，鐵道就在一旁，不僅可以拍照打卡，還能與家人散步聊天，非常適合當作飯後之餘的小運動。

4.台東森林公園

一樣在台東市區的森林公園，是個適合親子遊樂的好去處，也是編輯私心認為很適合野餐的地方。廣大遼闊的草地配上「台東藍」天空，與家人一起準備些小點心來這，大人聊天小孩放電，是超享受的行程。

而森林公園除了有大草地外，還有三大湖可以欣賞，分別是「琵琶湖」、「鷺鷥湖」、「活水湖」。不同的湖光景色，也皆有著不同的生態，在這不僅可以拍出零死角的美照，還能騎著單車漫遊在森林裡。

延伸閱讀

台東鐵花商圈必吃美食：Like 烤飯糰、幸福甜甜圈與「特別口味」鍋燒烏龍，每樣都令人讚嘆不已！

台東在地人推薦的隱藏版美食：避開人潮，品嘗道地的美味，細膩感受來自東部的悠閒步調

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 台東, 觀光景點

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