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大人也瘋兒童餐！日本麥當勞「星之卡比」開賣秒殺　敲碗台灣也要

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實習記者施至真／綜合報導

任天堂旗下的知名遊戲IP「星之卡比」插旗日本麥當勞！星之卡比變身絨毛娃娃與快樂兒童餐推出「開心樂園套餐」，萬萬沒想到卡比實在太夯啦，第1彈活動開賣第二天，日本麥當勞就在官網公告「門市皆已銷售一空」的致歉文。第二彈將於3月1日開始販售，估計也將秒殺，還沒收藏到的粉絲這回必須抓緊時間搶一波啦！

任天堂旗下的「星之卡比」與麥當勞聯名推出快樂兒童餐玩偶，前兩彈共祭出8款絨毛玩偶，第一彈於2月23日開始販售，沒想到開賣第二天麥當勞便在官網公告「星之卡比銷售遠超過預期，提早結束販售。」而第二彈也將在3月1日開賣，不少來不及收藏第一彈玩偶的網友表示「期待第二彈」、「這次一定要搶先收藏！」另外，第三彈將於3月8日登場，會將8款超萌卡比全部釋出。

▲星之卡比。（圖／翻攝IG@日本麥當勞官網）

▲日本麥當勞兒童餐「星之卡比」開賣就秒殺。（圖／翻攝IG@日本麥當勞官網，下同）

▲星之卡比。（圖／翻攝IG@日本麥當勞官網）

▲星之卡比第二彈3月1日開賣。

卡比的粉絲真的太多啦，就連台灣網友也紛紛敲碗期待：「想問這種聯名台灣麥當勞之後有可能會有嗎」、「卡比配麥當勞！！！這分明是快樂大人餐」、「要是台灣也有卡比，我還不三餐吃爆」，不過台灣因為法規緣故，已經於民國105年禁止以玩具促銷速食、零嘴。

日本大阪環球影城近期宣布，將於2024年春天推出《名偵探柯南》常規遊樂設施，除了設施外，也推出超多環球影城限定的柯南周邊，像是玩偶鑰匙圈、遊樂園必戴造型髮箍，甚至還有蝴蝶領結型變聲器，多款周邊將於3月19日開始販售，有興趣收藏的粉絲必須手刀搶購！

▲日本麥當勞。（圖／翻攝universal studios日本官網）

▲日本環球影城推出《名偵探柯南》常規遊樂設施及週邊。（圖／翻攝universal studios日本官網，下同）

▲日本麥當勞。（圖／翻攝universal studios日本官網）

▲《名偵探柯南》蝴蝶領結型變聲器

吉卜力夢想家注意，神隱少女中的人氣角色「無臉男」與Dream Tomica推出新周邊了，只見無臉男乘著盆舟出現，身體下方微透明的設計完美還原角色設定，盆舟底部透明的車輪設計，使其移動時能夠營造出湖水輕盈的氛圍，造型充滿巧思，有趣又療癒。

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日本麥當勞, 麥當勞, 兒童餐, 卡比, 星之卡比, 環球影城, 柯南, 名偵探柯南, 無臉男

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