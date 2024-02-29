「小哈利」庾恩利被讚爆！伊能靜：兒子喚醒了我的青春期





▲在伊能靜的眼裡，兒子盡是優點。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜兒子「小哈利」庾恩利，對於時尚穿搭很有主見，日前接受抖音帳號「世界麥克風」的訪問，出色內涵和口才吸引一票粉絲，就連媽媽伊能靜也在《小紅書》大讚兒子的各種溫柔貼心，直言兒子喚醒了她的青春期。

▲庾恩利在時尚界逐漸嶄露頭角，男女裝扮切換自如。

伊能靜在《小紅書》分享：「我喜歡兒子的穿搭、喜歡他的審美，喜歡他的笑容和眼睛，我甚至連他用的洗髮水都喜歡，這種愛慕欣賞，並不只是因為他是我的孩子，即使我不認識他，我還是會覺得這個孩子真好看。」

▲伊能靜的兒子、女兒相差多歲，卻有著好感情。

很多人對她說，兒子都這樣了只能接受，她強調那真是太低估我對未知外星人的喜愛了，她表示：「性別、服裝的代表對於我來說，都比不上深刻的靈魂有意義，他來自未來，看不懂的才是對的。我內心多叛逆啊！這一點離經叛道，對看過世界的我來說，真的啥都不是，更何況我還能看見內在非常柔軟的他，陪伴妹妹、囉嗦媽媽的穿搭、和女孩出去玩會盡量送她們回家，和女孩鬧情緒他會哄，因為他懂得女生需要發洩。他的溫柔比許多情感迴避性的男人好太多了。」

▲庾恩利兒時照片。

她分享，終於等到兒子畢業，以往一年見一次，現在可以常常見面，轉眼有一個大學畢業的兒子，好奇妙的感覺，生命是一個階段一個階段來完成，和兒子在一起，就像經歷從來沒有的青春期，知道什麼是大學、什麼是學生生活、什麼是大學同學，那都是媽媽所嚮往的，兒子圓滿地替她完成了。