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前NBA巨星馬布里首度來台同框峮峮！「親切秀中文」曝穿搭必備品

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記者鮑璿安／台北報導

潮流品牌NEW ERA亞洲首度發表2024 秋冬新品，今（29日）邀請前NBA球星馬布里(Stephon Marbury)、峮峮擔任走秀嘉賓展演新品，這是馬布里頭一次來台，他更秀中文「大家好，我是馬布里」問候粉絲，展現親民風範，也大方分享自己私下的穿搭喜好。

▲▼New Era 。（圖／品牌提供）

▲Stephon Marbury來台心情極佳，他戴著老東家尼克隊帽款搭配秋冬新款服裝亮相 。（圖／品牌提供）

Stephon Marbury來台心情極佳，他戴著老東家尼克隊帽款搭配秋冬新款服裝亮相，聊到與品牌的淵源，Marbury透露，由於生於紐約市布魯克林區，當地街頭籃球人的穿搭必備品就是NEW ERA 經典59FIFTY帽款，自己也擁有多款經典帽款，Marbury更對帽子相當呵護，自曝會準備小毛巾、小刷子等工具，就是為了維持帽子的整潔。

▲▼New Era 。（圖／品牌提供）

▲Stephon Marbury與峮峮（右）演繹New Era 標誌性的美式休閒風格。（圖／品牌提供）

Stephon Marbury還說以前自己喜歡嘻哈風格，現在隨著年紀增長開始會穿正式的西裝配領帶，也笑稱：「今天風格就很年輕，展示自己的個性」。這趟來台時間較短，預計明日就會離開，但他也表示會把握機會吃吃美食。峮峮這次也一同示範標誌性的美式潮流風格，她私下則喜歡戴帽子搭配大T恤，有種休閒運動感。

▲▼ 陳冠希 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳冠希 。（圖／品牌提供）

▲CLOT Superstar by Edison Chen鋸齒鞋融入了經典正裝設計精隨。（圖／品牌提供）

潮流迷另一大關注焦點，是陳冠希主理品牌與adidas Originals的合作CLOT Superstar by Edison Chen，融入了經典正裝設計精隨的鋸齒鞋，將adidas標誌性的貝殼鞋頭重新構思，以異材質皮革手工縫製出細緻褶皺，流蘇的鞋帶設計，融合EVA中底結構、三線元素，可見雙方的設計語言被完整解讀。

關鍵字：

馬布里, Stephon Marbury, NEWERA, NBA, 潮流, 穿搭

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