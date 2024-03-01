營養師揭開男神彭于晏「體脂維持8%」的小秘訣





▲彭于晏熱愛鍛鍊，身材長年維持在好狀態。（圖／翻攝自IG/yuyanpeng）

記者曾怡嘉／台北報導

人家說胖子都是潛力股，男神彭于晏小時候也是小胖弟，長大後靠著飲食加上鍛鍊，長時間維持8%體脂，營養師高敏敏為大家抽絲剝繭，整理出3個大重點，一起往男神之路邁進吧！

#堅持運動

營養師高敏敏指出，經常可以在彭于晏的社群平台看到他嘗試各種運動，無論是登山、騎腳踏車、游泳或是慢跑都好，想維持好身材最關鍵的就是維持運動的習慣，重點絕對要持之以恆。

#高蛋白＋高纖飲食

喜愛健身的他，飲食上選擇高蛋白食材 例如雞胸肉、蝦子、鮭魚，充足的蛋白質可以修復肌肉，幫助肌肉增長，同時搭配高纖蔬菜，像是地瓜葉、菠菜、菇類能幫助代謝，避免攝取過多澱粉，以免造成脂肪囤積。

#適時放鬆身心

運動後記得要拉筋，不只是舒展，更能幫助恢復良好的身心狀態，像是按摩、拉筋和泡澡都是好選擇，好好放鬆後再出發，才有活力面對各種考驗難題。





▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也提醒，想要維持男神般的最佳狀態，以下3個壞習慣得戒掉，首先運動千萬別過度，過度訓練容易造成運動傷害與身體負擔，運動貴在持之以恆，慢慢增加運動難度就好。飲食方面必須遠離炸物，高脂肪、高熱量的炸物是減重天敵，且食物高溫油炸後，也會被破壞其中營養素，導致血管硬化、致癌、中風等危險。

最後千萬別熬夜，因為熬夜會使身體免疫力下降，且晚睡會導致壓力賀爾蒙分泌過量，讓人體更渴望高熱量、高糖的食物，而且人體在睡眠期間也會促進肌肉修復，因此有在練增肌運動的人更要好好睡覺才是。