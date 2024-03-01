大谷翔平帶貨BOSS西裝完勝男模　NB為他打造首款棒球釘鞋

記者鮑璿安／綜合報導

29歲日籍二刀流球星大谷翔平昨29日在IG公佈結婚喜訊，而他不僅球技精湛，憑著高影響力也收穫許多代言，近年來陸續摘下運動品牌New Balance、時尚品牌BOSS代言、保時捷、保養品牌黛珂等，成為炙手可熱的超級巨星。

▲大谷翔平成為New Balance代言人穿著574棒球釘鞋版本 。（圖／翻攝自IG）

Shohei Ohtani arriving in Texas today wearing unreleased New Balance shoes ???? pic.twitter.com/oK4VVt04yD — MLB Life (@MLBLife) June 12, 2023

大谷翔平在去年(2023)成為New Balance代言人，告別他合作多年的ASICS， 而New Balance對大谷翔平更是相當寵愛，特別以經典鞋款574為基礎打造了棒球釘鞋版本，拉近雙方的合作關係。之後可發現大谷翔平在私服當中也經常穿著New Balance，以193公分高挑身材搭配990v6 Magenta Pop鞋款，以全麂皮點綴紫粉撞色打造強烈視覺效果，直接比正式發售時間還早曝光這雙鞋，不虧為帶貨王。

▲大谷翔平穿著BOSS西裝出席美國棒球記者作家協會（BBWAA）。

外傳大谷翔平去年代言費用衝上3500萬美元（約11.06億元台幣），憑藉他的親和力和優越成績始終受到粉絲喜愛。除了New Balance之外，大谷翔平還擁有時尚品牌BOSS代言，他在最近的美國棒球記者協會（BBWAA）晚宴上，以一身翻領西裝帥氣亮相，脫下運動服換上剪裁精準的西裝更是魅力破表，成功掀起話題。

▲大谷翔平佩戴Prospex廣告款SPB381J1 。（圖／翻攝自官網）



大谷翔平也為SEIKO拍攝形象廣告，穿著紳士的白襯衫，佩戴Prospex廣告款SPB381J1，是該系列首次推出全新三日鍊機械 GMT 潛水錶，搭載了GMT指針，同時具有200米的防水性能、高度清晰的Lumibrite夜光面盤和單向旋轉陶瓷錶圈。

大谷翔平更曾在個人IG上曬出球員休息室的照片，就有眼尖球迷發現大谷愛用的保養品，櫃中放的竟是黛珂超微導全能修護霜以及平衡草本精粹露，讓日本民眾瘋狂搶購。原來身為品牌代言的他，早先也為黛珂超微導修護精粹拍攝了一支電視廣告，裡面一句台詞「調整肌膚、調整自己」，細微至肌膚的照護、延伸到整個人，就像是大谷選手在每場比賽後，都會重新檢視調整自己，每次的上場都是全新的自己，這樣的處世哲學，運用在保養肌膚亦然。





▲他的櫃子上方擺著黛珂的保養品。