草莓季限定甜點不能錯過！6家必點酸酸甜甜受歡迎

文／MENU美食誌

草莓季節限定甜點推薦，酸酸甜甜的好滋味，準備療癒你的味蕾。

鐵木IRONWOOD 台北中山店

台北市大同區

位於老宅二樓，一旁的木櫃放有鐵木咖啡自家烘焙咖啡豆跟伴手禮盒。店內的單品手沖咖啡跟甜點的品項不定期更換，必點草莓奶油蛋糕和綠寶石抹茶奶油蛋糕。

▲鐵木IRONWOOD 台北中山店。（圖／美食客_shining.food_提供）

綠河 GREEN RIVER ROASTERY

新北市新店區

兩層樓老房子的獨棟建築，裝潢有置身於京都的錯覺，菜單主打自家烘焙咖啡、自家製手作甜點，推薦草莓烏龍生乳酪、花生鹽奶油巴斯克和伯爵綠葡萄奶油戚風 。

▲綠河 GREEN RIVER ROASTERY。（圖／美食客尼那提供）

溫度

台北市大安區

店內有招牌的每日限量布丁，柔軟綿滑的口感，搭配草莓冰淇淋以及老闆手作的杏仁脆餅，層次感相當豐富，推薦戀莓奶茶凍布丁和鹽之溫卡布。

▲溫度的每日限量布丁是招牌必點。（圖／美食客希.提供）

NUKI COFFEE

台北市中正區

老房子改建的NUKI Coffee，餐點提供咖啡、茶飲、氣泡水、果汁、酒飲和定食，主打以水果擺盤的布丁和狸貓杯子，推薦草莓生乳酪、焦糖布丁和矢野焙茶牛奶。

▲NUKI COFFEE。（圖／美食客饒饒食記提供）

MR.MOAN 莫恩布丁專賣店

新北市板橋區

營業時間只有周末，開門時間是特別的13：13營業。布丁為老闆手工製作，有4個系列6種口味，將傳統的布丁口感加入了創新的元素，更加豐富多樣。

▲MR.MOAN 莫恩布丁專賣店。（圖／美食客象山女子提供）

貝克宅 ROASTING HOUSE

台北市中山區

木質調的桌椅元素帶有日系文青風格，店內除了甜點和飲品，也有部份鹹食可點，平日不限時且店內有提供WiFi和插座。推薦經典草莓戚風和鐵觀音無花果戚風。

▲貝克宅 ROASTING HOUSE。（圖／美食客河配魚提供）

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