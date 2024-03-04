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星巴克3／4再推買一送一　路易莎寄杯優惠85折限時3天

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▲星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克官網、星巴克咖啡同好會粉絲團）

▲星巴克買一送一報到。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

開啟一周的星期一，上班族好朋友星巴克今（3／4）再推買一送一優惠，限時8小時針對特大杯祭出好友分享，伯朗咖啡館今也推例行會員日，會員於全台門市均可任選2杯飲品，較低價的飲品即可享免費優惠，路易莎在3月份首周一也推出寄杯85折，鼓勵常客們把握機會囤起來。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

星巴克3／4限定一天推出「上班日我們一起加油 好友分享日」優惠，當天上午11點至晚上8點期間，消費者至店購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

此外，優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請參看文末列表。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎在結束2月慶開工優惠之後，從3／4起至3／6限定3天，再推出寄杯加碼優惠，消費者購買同品項同規格飲品（包含手沖），以「寄5杯為一組」可享85折優惠，不限購買組數，且可兌換至6月底，但需注意寄杯優惠咖啡品項不包含超越精品，並且寄杯優惠僅限原店兌換。

▲星巴克買一送一,伯朗,85度C。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館在3月份的每周一，包括3／4、3／11、3／18、3／25，續行會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎, 寄杯優惠

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