北部最大LOPIA宏匯廣場第二季開幕　先祭26萬元Hermès送會員　

▲位於中和環球購物中心LOPIA雙北首店年初開幕，吸引民眾嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／新北報導

百貨近年積極經營自家會員，立基於新莊副都心的宏匯廣場，因應周邊住宅與辦公人口增長後勢可期，今年積極經營會員熟客，祭出新會員活動，今年入會消費者只要消費滿額即可抽獎，祭出價值百萬元的LV、香奈兒與COACH，甚至有錢都買不到的Hermès Mini Lindy也入列，環球購物中心今年針對會員，每月也推出會員日購物優惠，深耕熟客成重要顯學。

▲Hermès Mini Lindy。（圖／宏匯廣場提供）

位於機捷新莊副都心站旁的宏匯廣場，周邊有行政院新莊聯合辦公大樓、國家電影及視聽文化中心、新莊北側知識產業園區等，開業快3年半，去年來客達到600萬人次，已有34萬名會員，今年預計改裝1、2樓化妝品、女裝各30%至40%內容，最快6月開到位，而新餐飲「魚君」則於4月登場。

另一重頭戲就是日本超市LOPIA也將在第二季開幕，佔地270坪是目前北部規模最大，除了有完整的肉品項目外、還有大量的即食餐點與現做熟食，很適合附近年輕小家庭、雙薪家庭採買加菜，據悉還有代客料理的服務，另也有規劃座位區，讓顧客直接在店內享用餐點，屆時周邊民眾不妨去朝聖一下。

▲新會員募集達15萬人抽LV speedy。（圖／宏匯廣場提供）

今年為衝刺會員數量，宏匯廣場也推出會員抽獎活動，2024年加入的新會員，單筆消費滿888元即享一次抽獎機會；宏匯舊會員則可透過APP內QRcode轉發親友入會，每揪2名即有1次抽獎機會，均可累計，每過一次會員招募門檻即可抽獎，獎項包括COACH、LV手袋、卡夾或零錢包，以及高單價的‘Hermès Mini Lindy，市價262,840元、市價149,300元的CHANEL提把包，以及市價125,600元的CHANEL WOC星星LOGO包等。

▲新會員募集達20萬人抽CHANEL。（圖／宏匯廣場提供）

Global Mall近年積極持續提升會員經營服務，帶動會員數與消費業績增長，目前會員數達近130萬，且更趨年輕化，去年推出「9號環球會員日」，每月9號當天會員可享線上購物領券享9折、線下8店消費享點數3倍送，大獲會員熱烈迴響，2023年每月9號當日會員消費筆數、客單價及業績皆明顯提升，其中會員消費業績較2022年同期更成長近50%。

近期因應38婦女節推出「春日寵愛祭」檔期優惠，即日起至3／27祭出五大美麗品類下殺5折起，從美妝保養、春裝、解放雙手的省力小家電到紓壓按摩、清爽蔬食均有。實體分店推會員周一至周五刷GMpay，當日單筆消費滿500元享點數2倍送；環球Online則推消費滿3,000元領券現折200元、滿12,000元現折1,200元，並加碼38婦女節限定好康，3／8至3／14，會員單筆消費滿1,000元可抽3,838元環球Online折價券。