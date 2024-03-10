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50歲松嶋菜菜子凍齡秘訣曝光！流汗就是最好的保養

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文／妞新聞

日劇女王「松嶋菜菜子」在《魔女的條件》與瀧澤秀明譜出了一段淒美的禁忌師生戀，該劇問世後不僅轟動全日，更奠定了其雋永不敗的地位。如今，邁入50歲的松嶋菜菜子絲毫不見一點歲月的痕跡，在近年出演的新作《獻給國王的無名指》中，柔美輕靈的姿態更是令劇迷感到驚嘆。

▲松嶋菜菜子50歲依舊保持柔美輕靈的姿態令劇迷感到驚嘆。（圖／TBSNHK

在NHK大河劇《怎麼辦家康》拍攝完畢後，松嶋菜菜子也接受雜誌《美ST》的訪談，在這之中她更曝光了自己保持凍齡的秘訣。現在就讓妞編輯來為大家揭曉松嶋菜菜子的維持健康及美麗的保養法吧！

50歲松嶋菜菜子凍齡秘訣

1.肌肉絕不會背叛你

▲松嶋菜菜子近期參與過兩部大河劇演出。（圖／X@ousama_tbs）

參與過2部大河劇演出的松嶋菜菜子，在戲中必須長時間穿著和服拍攝，為了預防頸部和背部的疼痛，她也加強了背部的鍛鍊。松嶋菜菜子不僅會在健身房練習硬舉105公斤，每周還會去做2次的皮拉提斯。儘管過程辛苦，她也深深覺得運動能夠讓人變美是不會出錯的，肌肉是絕對不會背叛你的！

2.均衡營養是必須

▲松嶋菜菜子。（圖／X@super_rich_cx）

在40歲時，松嶋菜菜子意識到自己的皮膚逐漸鬆弛，這時的她便開始嘗試飲食控制，例如在晚餐時間不吃碳水化合物，不過卻讓臉頰看起來更加的消瘦。直到40歲後半，她才體會到年紀越大越需要光澤和緊緻。自此，她也認真思考了每日三餐的營養均衡，好好吃飯並搭配運動。

3.注重保濕

▲松嶋菜菜子在保養特別注重保濕。（圖／X@ousama_tbs）

除了保濕以外，松嶋菜菜子也提到她並沒有特別去做額外的美容保養，反而是透過飲食調理、補充營養，讓她的皮膚變得更有光澤、豐腴感。同時，她也透過運動讓自己的肌膚變得更緊緻。

4.流汗就是最好的保養

▲松嶋菜菜子認為運動出汗就能促進血液循環。（圖／X@super_rich_cx）

松嶋菜菜子認為運動出汗就能促進血液循環，讓皮膚富有彈性。只要能流出一身汗就是最棒的美容精華。若是在無法外出的日子，她也會在家中的跑步機上走50分鐘。維持良好的運動習慣，不僅能讓身體狀況變好，也能減少負面情緒的產生。

5.睡衣也不能忽視

▲隨著年齡的增長，松嶋菜菜子更注重睡眠品質。（圖／テレビ東京

隨著年齡的增長，相較於美容，松嶋菜菜子更注重的即是睡眠，其中睡衣也是相當重要的一環。曾經都穿著休閒服入睡的她，現在反而換成了兼具高吸濕性和散熱的紗質睡衣。此外，她更特別訂製了符合自己頸椎的枕頭，讓自己能夠好好睡上8個小時。

【延伸閱讀】

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 松嶋菜菜子, 凍齡, 保養

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