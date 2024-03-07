邵雨薇攜吳卓源秀美腿看GUCCI展！自曝「相機富翁」吳慷仁送的最貴

▲吳卓源、邵雨薇和雷嘉汭為GUCCI特展首度同框，三人都以短褲＋厚底樂福鞋大秀美腿。（圖／記者周宸亘攝）

記者張毓容／台北報導 圖／記者周宸亘攝、品牌提供

義大利精品GUCCI於亞洲6大城市連動舉辦「GUCCI ANCORA時尚藝術特展」，台北成為率先開展的城市之一，將於3月8日起在台北101購物中心限時開展。開幕活動特別請到女星邵雨薇、Julia吳卓源和雷嘉汭搶先觀展，首度同框的3位女神都穿上短褲搭配超高厚底鞋，大秀女團級美腿。而私下也很喜歡攝影的邵雨薇在分享看展感想時，自曝自己是「相機富翁」，最貴的一台還是男友吳慷仁送的，意外放閃。

最近因新戲《商魂》熱播中，關注度再提升的邵雨薇，穿著U型低領白色背心搭配男裝西褲版型的黑色低腰短褲，再套上帥氣感十足的黑色羊毛雙排釦長大衣，簡單隨興又性感。被問到最喜歡的單品，她立刻大推大衣，透露自己在定裝時一穿上就覺得「這是我的衣服！」更把這件大衣預定下來了，「我是西裝外套控，這件是用西裝剪裁做的大衣，羊毛材質也非常舒服，最重要的是細節很好看」，連一旁的吳卓源都大讚「帥」。

擁有一雙大長腿的R&B女神吳卓源，在白色廓形西裝外套裡套上淺藍色襯衫連身短褲，搭配厚底Horsebit樂福鞋，大秀完美比例。她表示自己造型走一個低調奢華的路線，「everyday都可以穿！」她透露自己很喜歡「ANCORA Red」，所以特別喜歡手上的Jackie包，更直呼「我覺得這個包包非常值得讓大家看到」。

人氣新星雷嘉汭則以白色五分袖上衣搭配滿版GG設計的西裝短褲，搭配立體大G字型耳環和金色手鍊，打造出經典的1960復古氛圍。她也透露自己最喜歡手上的Marina Chain手鍊，覺得很有份量很顯眼，但又很好搭配。

▲。（圖／翻攝邵雨薇IG）



而前陣子傳出將無限期停工消息的邵雨薇，在受訪時表示其實就是預計4月份將去日本遊學，最少會待2個半月，最長還無期限，私下很喜歡攝影的她也預計會帶相機去好好紀錄一下。

講到攝影她更自曝自己是「相機富翁」，家中有2台防潮箱都放滿相機還裝不下，至少有20～30台，她也忍不住自嘲「（大家）要想一下如何去挑選真的想要用的相機，不要像我這麼瘋狂！」更坦言花在攝影上的費用自己不敢算。被問到男友吳慷仁有沒有阻止她不要再買相機，她則笑說「我第一台很貴的底片機就是他送的，所以他應該是支持的」，意外放閃兩人甜蜜互動。

由GUCCI創意總監Sabato De Sarno操刀設計的「GUCCI ANCORA時尚藝術特展」，將於3月8日至12日在台北101購物中心4樓都會廣場一連五天展出。「ANCORA」在義大利文中意味著「再一次」，也代表對喜愛的人事物感到意猶未盡的感覺，本次特展以GUCCI新代表色「ANCORA紅」為主色調，現場精選了10組Sabato設計的ANCORA春夏系列女裝，完美展現其以俐落剪裁和精緻細節打造出的低調奢華美學。

展場中有一面雜誌牆，交錯擺放著Gucci Prospettive 創刊號首發《MILANO ANCORA》和第二輯《ANCORA MILANO》；展區內更有從義大利空運來的4位米蘭藝術家作品，他們以細膩的筆觸描繪了對米蘭的多種想像，將現場打造成如同米蘭的縮影，將時尚生活、音樂、自我探索文字等人文藝術注入嶄新空間，將時尚融入藝術之中。

