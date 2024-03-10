《送行者》、《壽司之神》　4部慢步調日本電影將哲理藏於細節　

文／女子學

一項專業，當已經熟能生巧，還有發展的空間或機會嗎？所謂精益求精，超越現實後再繼續超越自我，日常生活中，有沒有哪件事情，值得我們花費大把的時間精力，去追求無止盡的進步？

這個回答，想必在眾多日本職人心裡，都有著肯定的答案。即便絲毫不起眼、即便在世人眼中可有可無，但那注重細節、細微到令人敬佩的態度，卻是值得我們深究探討的。而這樣的精神，時常可從慢步調的日系電影中被看見，特別就4部描繪不同職業、不同背景故事的作品，省思藏於生活的細微哲理。

1.《我的完美日常》

由第76屆坎城影帝役所廣司主演，獲獎電影《我的完美日常》近期在台上映，透過細膩、精湛的演技，即使男主角全劇不超過20句台詞，卻能帶給觀眾生活與幸福感穿插的微小快樂。

▲役所廣司主演《我的完美日常》近期在台上映。（圖／甲上娛樂）



描述東京公廁打掃員平山日復一日的日常，他話不說、總是沉浸於書本與音樂，維持簡單度日的平凡。「平山先生您太認真了，反正清乾淨了還不是會髒掉！」面對後輩的反諷，他絲毫不受影響，認真工作、面對每一個當下，正是他對應人生的基本態度。

2.《日日是好日》

茶道，對以注重細節為美德的日本人而言，是調養身心、修身養性的基礎文化。一個簡單的手勢、只不過是將茶斟入杯中、甚至是將「帛紗」折成完美狀態置於腰身，就得花上好幾年的時間練習，這些複雜又繁瑣的背後，意義又是什麼呢？

▲《日日是好日》講述茶道中的生活哲學。（圖／《日日是好日》劇照）

隨著飾演女主角的黑木華和茶道老師樹木希林的互動，觀眾也跟著察覺繁複步驟後真實的用意「在專精中享受生活，在生活中累積專精。」茶道系專業，藉由對專業的鍛鍊，領悟由「心」作為出發點的純粹，進而昇華至對於「好日子」的詮釋與定義。

3.《壽司之神》

現年98歲的小野二郎，是東京著名米其林餐廳「數寄屋橋次郎本店」的主廚兼店主，2011年紀錄片《壽司之神》，正是講述他用一生追求打造完美壽司的歷程。

▲《壽司之神》紀錄了小野二郎的傳奇故事。（圖／《壽司之神》劇照）



「我一直在重複同樣的事情以求精進，嚮往能夠有所進步，我繼續向上、努力達到巔峰，但巔峰在哪呢？我不認為自己已臻完善，所以更愛自己的工作，一生投身其中。」小野二郎的一番話，完全道出日本的匠人精神，完美不完美或許早已不是重點，某種程度來說，與壽司建立的「共生關係」，才是最珍貴的禮物吧！

4.《送行者：禮儀師的樂章》

2009年榮獲奧斯卡金像獎最佳外語片的《送行者：禮儀師的樂章》，相信是對大家來說，絕對是一部不陌生的電影。

▲《送行者：禮儀師的樂章》為日本首部贏得奧斯卡最佳外語片獎的電影。（圖／《送行者：禮儀師的樂章》劇照）



男主角是由本木雅弘飾演的不得志大提琴手大悟，原本只是想回到故鄉找機會，殊不知意外踏上禮儀師工作，從一開始的排斥，到後來見證各種生死後，領悟禮儀師職業的良善，透過每一次的入殮與告別，牽引故人與家屬之間的最後一哩路，更使他重新體驗人生的意義，學習尊敬生命之餘，也與過往的傷痛和解。

正所謂「職業不分貴賤」，無論今天是高階、低階，或是企業高層乃至公廁清潔員，人人都是維持社會運作的小螺絲釘；一生懸命、無愧生命，任何身份職業必有存在之價值，而藏於細節中的哲理，仍然等著我們慢慢覺察。

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