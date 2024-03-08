周杰倫時尚履歷再+1！成RIMOWA首位全球代言華人　與Rosé當「同事」

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

華語流行天王「周董」周杰倫新身份再+1！繼去（2023）年底剛拿下DIOR全球品牌代言人，與南韓天團BLACKPINK成員Jisoo成為「同事」後，7日頂級行李箱品牌RIMOWA又驚喜宣布周杰倫成為最新全球品牌大使，加入BLACKPINK主唱Rosé領軍的代言人行列，讓「周董」的時尚版圖再擴大，未來雙方會迸出什麼新火花也令人期待不已。

▲周杰倫成為RIMOWA史上首位擔任全球代言人的華人。

擁有歌手、創作人、導演與演員等多重身分的周杰倫，出道超過20多年，在歌壇依舊擁有超高人氣和極大的影響力，每次舉辦巡迴演唱都引發轟動、一票難求。「周董」的魅力與影響力之大，讓去年才一口氣簽下BLACKPINK成員Rosé、法國足球巨星基利安姆巴佩（Kylian Mbappé）及F1賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）等3位重量級代言人的RIMOWA也看中，於今年再邀來周杰倫加入全球品牌大使行列，使其成為RIMOWA史上第一位擔任全球品牌代言人的華人。

品牌執行長Hugues Bonnet-Masimbert表示：「在RIMOWA，我們始終相信旅行所帶來顛覆的力量，並堅守著無所畏懼地追求創新且不斷磨練工藝的承諾。周杰倫不僅體現了品牌的價值觀；更讓我們欽佩身為藝術家的他為全球帶來的影響力。我們非常榮幸地歡迎他成為 RIMOWA 全球品牌大使。」

周杰倫和RIMOWA的緣分其實早已牽起，不僅是他在眾多旅途中都使用RIMOWA行李箱相伴，在他收藏的行李箱中更有一只曾在去年RIMOWA 125週年的「SEIT 1898」紀念展覽上展出，超狂「履歷」讓雙方的合作旅程更水到渠成、深刻而緊密。同步公開的代言人形象照，不僅吸引眾多粉絲朝聖大讚「哥太帥了！」還有粉絲笑說「果然哥之前曬過這個品牌是有原因的」。

▲周杰倫代言帝舵表，佩戴酒紅色Black Bay碧灣腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）



除了剛接下的RIMOWA和DIOR新代言，周杰倫手上還有合作多年的瑞士名錶帝舵表（TUDOR），因為品牌的精神宣言為「天生敢為」（Born to Dare），一路勇於挑戰的他完美符合品牌精神，與貝克漢等代言人並列廣告中的最佳主角。

▲蔡依林剛接下Valentino代言人就飛到巴黎參加秋冬大秀，一套「黑天鵝裝」又颯又美被狂讚。（圖／品牌提供）



除了亞洲天王周杰倫，另一位陪大家一起長大、至今依舊紅翻天的天后蔡依林（Jolin）最近也喜獲新代言人身份。義大利精品品牌Valentino范倫鐵諾於2月底時宣布蔡依林正式成為品牌代言人，不久前她也首度以品牌大使身份飛到巴黎看完Valentino 2024秋冬系列大秀，穿上一身個性又華麗的黑色羽毛挖背小洋裝，凍齡好狀態和又颯又美的強大氣場，讓粉絲狂喊「巴黎黑天鵝」、「永遠18歲」、「最美代言人」。