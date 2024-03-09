台灣7成民眾有敏弱肌體質！醫師：修護屏障受損才是根本

▲換季時肌膚更容易出現乾燥、泛紅等症狀。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

根據調查，台灣有高達70%人屬於偏敏弱的肌質，其中40%常出現乾燥、搔癢、泛紅、脫屑、敏感、粗糙、緊繃、刺感等不適問題，這些其實都是肌膚屏障不健全的重要警訊，盤點敏弱肌專用保養產品，幫助舒緩修護，維持穩定健康膚況。

不少人每到換季、乾冷濕熱變化容易出現週期性乾癢、泛紅，又或是過度清潔、去角質等外在刺激，沒有進一步讓肌膚修護完全與維持肌質健康，使屏障持續性受損、影響屏障正常功能，進而導致肌膚只要一受到刺激，就誘發各種不適狀態，反覆發作陷入惡性循環。

皮膚科吳英俊醫師指出，要解決肌膚反覆發生不適，應掌握三大關鍵 : 首先，第一時間緩解泛紅乾癢、預防反覆搔抓破壞屏障而陷入惡性循環，其次要平衡肌膚保濕性能，改善脫屑、乾燥狀況，最後修護屏障結構缺損，讓肌膚維持穩定的膚況，強化防護力。

建議日常保養於每日清潔後，將肌膚水分擦乾，取適量乳液塗抹於臉部或全身肌膚，針對肌膚特別乾燥，容易龜裂、搔癢的人，也可以趁著肌膚於微濕潤狀態，毛細孔隨熱氣被打開時使用，乳液觸感會更加水潤、也更容易吸收。最後也可針對如手肘、腳踝、關節等乾燥處，加強塗抹。

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