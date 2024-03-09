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努力還是瘦不下來？盤點5個常見「減肥失敗原因」

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▲▼盤點5個常見「減肥失敗原因。（圖／Unsplash）

▲減重是一段長久的過程，必須制定計畫逐步進行。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

已經少吃多動，但為什麼減重總是不如預期，坐著肚子上一圈肉，褲子緊得讓人難受，其實減重過程就像是一場馬拉松需要配速，並不像短跑般到達終點就能鬆懈，否則很容易體重反彈，盤點常見的5個減重失敗原因，看看你也中了嗎？

#不合理的期望

一些人可能對減重設定不切實際或過分急躁的目標，期望在短時間內看到顯著的結果。當這些期望無法實現時，可能會感到挫敗並放棄。設定合理的、可持續的目標是減重成功的基石。

▲▼盤點5個常見「減肥失敗原因。（圖／Unsplash）

#單一方法的依賴

依賴單一減重方法，如極端的節食、快速的減肥計畫，通常難以長期維持。這些方法可能導致體重的急劇減少，但同樣也容易引起反彈效應。成功的減重通常需要綜合考慮飲食、運動和生活方式的綜合調整。

#情緒飲食

情緒飲食是一種根據情感而非身體需求進食的行為，這可能成為減重的阻礙。應對壓力、焦慮或沮喪的情緒時，一些人可能轉向食物以求得安慰，從而打破原本的健康飲食計畫。培養健康的應對策略是達成減重目標的重要一環。

▲▼盤點5個常見「減肥失敗原因。（圖／Unsplash）

#忽視生活方式

減重不僅僅是飲食和運動的問題，還涉及到整體生活方式。不良的睡眠、高壓力水平、或者缺乏適當的休息時間都可能影響新陳代謝和體重。忽視這些生活方式因素可能使減重計畫難以實現。

#缺乏長期規劃

有些人可能將減重視為一項短期目標，而忽略了維持健康體重的長期規劃。成功的減重需要建立可持續的飲食和運動習慣，而不僅僅是為了短暫的效果。缺乏長期規劃和持久力可能導致失敗。

關鍵字：

減重, 失敗原因, 期望, 方法, 情緒飲食

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