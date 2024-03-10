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合則來不合則散！成年人的「6個交友原則」、讓你成為大格局的人

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▲▼成年人的「6個交友原則」、讓你成為大格局的人 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲成年人需要學習交友的退場智慧。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

朋友合則來，不合則散，世界上的人形形色色，隨著年紀的增長，也能越來越明白，即便是討厭一個人也不需要撕破臉，默默地疏遠就好，也別再無謂糾纏，影響自己的心情，盤點6個成年人交友退場機制，成為大格局的人。

#不做無謂爭吵

朋友三觀不同，即便爭執到最後，也是兩敗俱傷，降低層次去和他人吵架，即便吵贏了又如何，別浪費時間去爭吵，有時候淡定的悄悄退場也是一門學問。

▲▼成年人的「6個交友原則」、讓你成為大格局的人 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#默默地疏遠

成年人結束一段關係，不需要爭吵，更不用大聲需宣布斷交，而是默默疏遠，與其撕破臉，倒不如安靜的離開，關係不能維持了，該段就要斷，放任不管只會讓關係更糟，這時轉身離開才是聰明決定。

#不討好也別在乎

別為了討厭的人影響心情，每天鬱鬱寡歡不值得，你應該要把心思放在對的人身上，別讓那些不喜歡你的人，消磨了你的人生。

▲▼成年人的「6個交友原則」、讓你成為大格局的人 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#讓自己變優秀

與其生氣，不如為自己爭口氣，當你一直在進步的時候，身邊遇到的人層次就會不同，才能幫助自己從原本的圈子跳出來，當心中確立目標後，就該專心努力地去追求，讓自己變得更優秀。

#別在背後議論對方

討厭一個人最高級的方式就是不理他，徹底讓對方滾出自己的生活，即便真的很討厭對方，也別在後面議論，千萬別為了這種人，把自己變得刻薄又討人厭。

▲▼成年人的「6個交友原則」、讓你成為大格局的人 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#別試著改變對方

道不同不相為謀，你別想試著改變朋友的想法，也別硬要爭論，層次不同就不要強融，聰明的人不會和層次不同的人爭辯或是糾纏，只是浪費自己的時間。

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關鍵字：

成年人交友, 人際關係, 心態轉變, 退場機制, 成長

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