fb ig video ETtoday search mobile

壓力大、愛生氣老更快　5個情緒練習「抗老還能更快樂」

>

▲▼ 日網心理測驗看出你的壓力來源 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲長期的壓力會導致衰老，學習跟情緒共處很重要。（圖／翻攝unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

在現代社會中，每個人或多會少都有壓力來源，雖然壓力可以使人前進成長，但也有許多研究報告顯示，壓力過多對健康的危害也有關聯，之前耶魯大學的神經科學團隊在《轉譯精神病學》期刊上發表的內容就顯示，長期承受慢性壓力，會讓身體衰老速度增加，所以透過情緒控管有助於減緩老化情況。

▲▼煩躁,工作,職場,壓力,筆電,煩心。（圖／取自免費圖庫pexels）

該研究顯示受試者細胞內的端粒（Telomere），在壓力過大下會持續分裂而越縮越短，導致無法再保護染色體，細胞就會停止更新，身體就會開始老化，而除了心理壓力之外，BMI指數與抽菸習慣也會加重老化影響，心理諮商師建議有5種練習來加強情緒管理，若你總覺得壓力在肩頭，可以找機會試試看。

▲▼「5個方法」解緩壓力 。（圖／Unsplash）

審視情緒的影響
有些人情緒一來完全擋不住，這樣的情況不用勉強自己立刻停止，其實負面的情緒表現不一定是壞事，若你常情緒失控，建議從之後審視的方向進行，像是找一天安靜的時間，回顧自己一整周有哪幾次情緒失控，之後是否出現後遺症，像是馬上大吃立刻胖2公斤、要費心找時間向發脾氣的人表示歉意，或是其他的生活衝擊，慢慢練習，失控的次數就會改善。

▲▼營養師教你「3點判定」你是幸福肥還是壓力肥 。（圖／Unsplash）

覺察自己的感覺
想辨識當下的情緒，可以問自己幾個問題，「我現在感覺怎麼樣」、「什麼事情導致的」、「為何會發生這件事」、「我要如何處理這個情緒」。情緒其實沒有好跟壞，有時大哭一場反而讓心情輕鬆起來，練習辨識自我的感覺，然後再想如何處理就好。

▲憂鬱症,生病,壓力,。（圖／pexels）

找出紓解情緒的做法
每個人都有不同的喜好，不妨想一想「做什麼事可以讓自己覺得高興」，然後把這些寫下來做成清單（有些人就是會忘記），在你情緒低迷或意識到自己不開心的時候，把清單拿出來選出現在最適合做的事，例如：追劇、泡溫泉、去ＸＸ咖啡廳、吃蛋糕、整理植物等等，會更有效率的紓解壓力。

▲閱讀,平靜,休閒。（圖／unsplash）

不要壓抑
將情緒忍住或不爆發出來，不是一個好方式，可能當下你忍住了，但切記要找一個時間進行紓解，先正視這事件你最不爽的點是什麼，然後用一個較正面、你可以接受的想法去釋懷它，有時候我們就是會碰到莫名其妙的事，像是幫人背黑鍋、被無理對待，有些人可以接受「shit happens（鳥事總會發生）」的想法，馬上就看開很多，或是找其他方式讓自己心裡更好過一點，不要忍著不管它。

▲開心,微笑。（圖／取自pexels）

多接觸正念
正念的力量是很強的，如果你無法自行製造，不妨多看一些練習的網路影片或是紀錄片、相關作品等，透過冥想、深呼吸也會有幫助，亦可以找專家像是心理師或諮商師，透過引導能讓你更快找到適合你的方法。

►8種舉動代表他是好男人　好好跟他談戀愛

►星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

關鍵字：

壓力, 健康, 情緒管理, 老化, 心理健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

奧斯卡紅毯／艾蜜莉布朗像內褲外穿　肩帶不合身糗爆

奧斯卡紅毯／艾蜜莉布朗像內褲外穿　肩帶不合身糗爆

Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨

Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨

奧斯卡紅毯／Zendaya勒出A4腰稱霸紅毯！　瑪格羅比超簡單黑裙迎戰 巴黎時裝周 ／ LOEWE「蘆筍包」怪可愛　LACOSTE新款Polo衫太時髦 你是哪一派？超準心測「一張圖」看出你對另一半依賴性有多重 ﻿Rosé現身奧斯卡派對露纖腰超霸氣！Kendall透視裝、琳賽蘿涵驚喜亮相 奧斯卡紅毯／楊紫瓊鑽錶、耳環閃爆　珍妮佛勞倫斯圓點裝被虧去野餐 柯震東豪刷851萬買RICHARD MILLE　還想加價買動漫聯名錶 8種舉動代表他是好男人　好好跟他談戀愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面