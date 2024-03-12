白色情人節85度C推「親一下」第二杯半價　《先喝道》也推2杯75折

記者蔡惠如／綜合報導

白色情人節即將到來，連鎖咖啡85度C與古典玫瑰園旗下茶飲品牌「先喝道」，也針對3／14不約而同推出特定飲品第二杯半價優惠，當天至85度C完成親一下任務，就能輕鬆拿優惠；先喝道也選定2款熱門飲品，在3／14起一連兩天推出會員第二杯半價優惠。

85度C因應春天推出2款蘋果系列飲品「蘋果紅茶」和「蘋果青茶」，主打喝得到香氣十足的蘋果果粒與清爽茶香，特別在3／14白色情人節當天推出優惠活動，消費者只要在門市和另一半或是寵物親一下，就可享有蘋果紅茶和蘋果青茶任選第二杯半價優惠。

而白色情人節的涵義更廣，85度C也表示，優惠當天消費者在結帳時，接吻不限對象，和另一半或是爸媽帶著小朋友，或是帶寵物到門市親一下，就可以當場享有蘋果紅茶和蘋果青茶任選搭配第二杯半價，兩杯原價110元，活動特價兩杯82元，單筆結帳限親吻一次優惠一組，此活動不提供寄杯服務，電話訂購和外送無此優惠。

近期85度C參加比利時布魯塞爾國際風味評鑑所（International Taste Institute, ITQI）主辦的2024年頂級美味大賞（Superior Taste Award）評鑑，以兩款咖啡豆、一款濾掛咖啡和四款基底茶葉，合計獲得15顆星級認證，創下台灣咖啡連鎖紀錄。近期也將首度推出由上市冠軍烘豆師黃宥澄監製的「耶加雪菲 G1日曬濾掛咖啡」，預計3／14上市，單盒售價400元。

每月銷售百萬杯的茶飲品牌先喝道，推出旗下熱門商品英式水果茶、以及3月份剛上市的新飲品輕焙穀麥拿鐵，在白色情人節推出促銷，在3／14、3／15限定兩天，會員購買此2款飲品，可享第二杯半價優惠。

英式水果茶以台灣季節水果，百香果、鳳梨、柳橙等果汁，加上錫蘭高地莊園紅茶為基底調成，單杯售價60元；輕焙穀麥拿鐵以低溫烘焙的輕焙穀麥茶為基底，內含8種零咖啡因的穀物，可感受到溫和焙火的香氣底蘊，加上福樂一番鮮特極鮮乳增加口感，業者建議「微糖、少冰」是最佳甜度，單杯售價65元。