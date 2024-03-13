三上悠亞「內衣穿24小時」曝美胸秘訣！約會內衣不成套藏小心機

▲日本性感女神三上悠亞來台為內衣品牌活動站台，以甜美笑容搭配中文打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

記者張毓容／台北報導 圖／記者林敬旻攝、品牌提供

日本知名內衣品牌PEACH JOHN為歡慶成立30周年，台日聯手推出一系列慶生活動，更請來品牌好友日本女神三上悠亞親自來台參與發表會，近期經常到訪台灣的她，一現身就以甜美笑容搭配中文打招呼，感謝台灣粉絲的支持，讓現場粉絲激動不已。活動中她除了大方分享喜歡的內衣款式和美胸保養秘訣，更自曝自己約會時的內衣會刻意上下挑選不同套搭配，其中暗藏小心機。

▲為了維持美胸曲線，她透露自己24小時都穿著內衣。

三上悠亞這次現身選穿台灣限定升級版「平口不走光內衣」搭配白色蕾絲裙，再套上長版淺粉色西裝外套，秀出美腿及小蠻腰，完美化身為「超夢幻蜜桃女神」，展現優雅又性感的魅力。

堪稱是近年來日本AV天后的她，雖然去年宣布引退，但依舊是許多人心中的性感女神，被問到美胸保養，她大方分享為了不讓胸部變形，每天24小時都會穿著機能型內衣，而且早晚會穿不一樣功能的款式。她更透露其實自己原本沒有特別在意，後來因工作的關係開始注重胸部保養，才開始養成穿著機能型內衣睡覺的習慣，「一直到現在，可能不需要穿了（引退後），但已經覺得不穿反而會怪怪的，所以每天都還是會穿著睡覺」。此外，她也會使用PEACH JOHN的美胸霜和臀部保養霜，幫助維持胸部、臀部的肌膚和狀態。

▲她推薦自己私下最愛的Nice Body系列，還特別為台灣拍攝限定美照。

她與PEACH JOHN今年同樣都滿30歲，她就透露自己的第一件內衣就是PEACH JOHN，可以說是「一同成長」，感到很有緣份，「PEACH JOHN在日本很有名，所以以前要選內衣時就自然地會選擇他們。」她也鼓勵女粉絲，尤其是第一次要選穿內衣的少女們，除了舒適度、功能外，還是要以自己的喜好去選擇內衣款式。像是她自己私下最喜歡Nice Body系列，舒適度、支撐度和製作工藝都很好，還能在視覺上呈現豐滿胸型，突顯出身材好比例。

▲她自曝約會內衣會刻意選不同套來搭配。

而對於許多人在意「內衣要成套搭配著穿」的話題，她笑說當然是一套穿起來會比較漂亮可愛，但是基本上她比較不會在意這部分。若是有約會時，她建議大家還是成套穿會更好看，但她自己反而會刻意穿不同套的內衣，因為不想給對方自己「有備而來」的感覺，「對方看到穿one set的話，可能會覺得『你是有準備來的喔！』我不喜歡這樣」，意外透露出自己約會時的內在美搭配小心機。

以貼心設計和多樣化款式深受許多女性喜愛的PEACH JOHN，今年為慶祝30年周年，特別請來女神三上悠亞穿上「唯美詮釋」、「Nice Body」、「夢幻奇蹟可機洗」、「曲線美」及「平口不走光系列台灣限定升級版」等5大台灣熱銷經典款式，拍攝一系列限定美照。

同步推出全新系列「心動深谷集中托高軟鋼圈內衣」和Nice Body系列新作「完美比例繁花蕾絲軟鋼圈內衣」，還加碼一系列好康活動，如即日起至3月17日，凡於台北信義門市現場消費單筆滿2,500元，即可透過限定「女神拍貼機」與女神倩影「合照」；即日起至3月31日，單筆消費滿3,000元，即可登記抽獎三上悠亞的獨家簽名拍立得。

