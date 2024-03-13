fb ig video ETtoday search mobile

三上悠亞「內衣穿24小時」曝美胸秘訣！約會內衣不成套藏小心機

>

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲日本性感女神三上悠亞來台為內衣品牌活動站台，以甜美笑容搭配中文打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

記者張毓容／台北報導　 圖／記者林敬旻攝、品牌提供

日本知名內衣品牌PEACH JOHN為歡慶成立30周年，台日聯手推出一系列慶生活動，更請來品牌好友日本女神三上悠亞親自來台參與發表會，近期經常到訪台灣的她，一現身就以甜美笑容搭配中文打招呼，感謝台灣粉絲的支持，讓現場粉絲激動不已。活動中她除了大方分享喜歡的內衣款式和美胸保養秘訣，更自曝自己約會時的內衣會刻意上下挑選不同套搭配，其中暗藏小心機。

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲為了維持美胸曲線，她透露自己24小時都穿著內衣。

三上悠亞這次現身選穿台灣限定升級版「平口不走光內衣」搭配白色蕾絲裙，再套上長版淺粉色西裝外套，秀出美腿及小蠻腰，完美化身為「超夢幻蜜桃女神」，展現優雅又性感的魅力。

堪稱是近年來日本AV天后的她，雖然去年宣布引退，但依舊是許多人心中的性感女神，被問到美胸保養，她大方分享為了不讓胸部變形，每天24小時都會穿著機能型內衣，而且早晚會穿不一樣功能的款式。她更透露其實自己原本沒有特別在意，後來因工作的關係開始注重胸部保養，才開始養成穿著機能型內衣睡覺的習慣，「一直到現在，可能不需要穿了（引退後），但已經覺得不穿反而會怪怪的，所以每天都還是會穿著睡覺」。此外，她也會使用PEACH JOHN的美胸霜和臀部保養霜，幫助維持胸部、臀部的肌膚和狀態。

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲她推薦自己私下最愛的Nice Body系列，還特別為台灣拍攝限定美照。

她與PEACH JOHN今年同樣都滿30歲，她就透露自己的第一件內衣就是PEACH JOHN，可以說是「一同成長」，感到很有緣份，「PEACH JOHN在日本很有名，所以以前要選內衣時就自然地會選擇他們。」她也鼓勵女粉絲，尤其是第一次要選穿內衣的少女們，除了舒適度、功能外，還是要以自己的喜好去選擇內衣款式。像是她自己私下最喜歡Nice Body系列，舒適度、支撐度和製作工藝都很好，還能在視覺上呈現豐滿胸型，突顯出身材好比例。

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲她自曝約會內衣會刻意選不同套來搭配。

而對於許多人在意「內衣要成套搭配著穿」的話題，她笑說當然是一套穿起來會比較漂亮可愛，但是基本上她比較不會在意這部分。若是有約會時，她建議大家還是成套穿會更好看，但她自己反而會刻意穿不同套的內衣，因為不想給對方自己「有備而來」的感覺，「對方看到穿one set的話，可能會覺得『你是有準備來的喔！』我不喜歡這樣」，意外透露出自己約會時的內在美搭配小心機。

▲▼ 三上悠亞PEACH JOHN台灣限定形象照 。（圖／品牌提供）

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

以貼心設計和多樣化款式深受許多女性喜愛的PEACH JOHN，今年為慶祝30年周年，特別請來女神三上悠亞穿上「唯美詮釋」、「Nice Body」、「夢幻奇蹟可機洗」、「曲線美」及「平口不走光系列台灣限定升級版」等5大台灣熱銷經典款式，拍攝一系列限定美照。

同步推出全新系列「心動深谷集中托高軟鋼圈內衣」和Nice Body系列新作「完美比例繁花蕾絲軟鋼圈內衣」，還加碼一系列好康活動，如即日起至3月17日，凡於台北信義門市現場消費單筆滿2,500元，即可透過限定「女神拍貼機」與女神倩影「合照」；即日起至3月31日，單筆消費滿3,000元，即可登記抽獎三上悠亞的獨家簽名拍立得。
 

關鍵字：

三上悠亞, Yuya Mikami, 內衣, PEACH JOHN, 美胸, 保養, 秘訣, 女星

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會

2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會

三上悠亞「內衣穿24小時」曝美胸秘訣！約會內衣不成套藏小心機

三上悠亞「內衣穿24小時」曝美胸秘訣！約會內衣不成套藏小心機

害怕黏膩？「5款輕乳霜」幫助肌膚補水、一抹直達肌底

害怕黏膩？「5款輕乳霜」幫助肌膚補水、一抹直達肌底

森林旅行遇到哪種突發情況？　韓網超夯心測看出你「戀愛中的弱點」 《淚之女王》金智媛富千金行頭動輒百萬　寶格麗、歐米茄襯身價 網讚香港人超凍齡！女星熊黛林傳授「港式保養」：心態很重要 「立體勾勾包」超燒！Jacquemus x Nike台灣開賣時間、必買品項曝 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯 小勞勃道尼冷處理無禮風波　戴百萬積家金錶秀小金人 最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面