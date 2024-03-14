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IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

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文／美人圈

近期以新專輯《The Winning》回歸的IU，不僅帶來更成熟多元的音樂作品，每次換髮型都可以引發潮流趨勢的IU，這次當然也不能錯過她的最新髮型！新年還沒有換新髮型的，這邊就帶來幾款IU的髮型範本當作參考，公主切、層次剪、胎毛瀏海，還有這次的柔和桃髮色等，快一起往下看看吧！

IU髮型範本

輕盈公主切

IU先前在第六張迷你專輯《The Winning》釋出的畫報中，就以一頭金髮搭配最火紅的「輕盈公主切」造型現身，除了以往很少染淺髮色，讓人眼睛為之一亮外，更是讓本身就在熱度上的「公主切」話題再度飆升，難怪不少髮型師都說公主切在2024春夏一定會一路火下去！

▲IU髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲IU也剪公主切，讓「公主切髮型」話題再度飆升。（圖／IG@dlwlrma，下同）

這款公主切長度約到下顎，對於臉型有相當好的包覆度、修飾效果極佳，搭配空氣瀏海平衡塊狀感，增加輕盈氛圍，同時也相當減齡。

▲IU髮型 。（圖／翻攝自IG）

羽毛丸子頭

這款春夏綁髮也是超級推薦！先前在韓國大紅的「깃털번」羽毛丸子頭也被IU欽點，有別於傳統硬梆梆的包頭，多了末端岔出來的碎髮，看起來就像是小鳥的羽毛尾巴一般，多了小碎髮點綴更能帶出復古隨性的氛圍感，是許多韓星拍雜誌畫報的指定款！

▲IU髮型 。（圖／翻攝自IG）

層次中長髮

IU這款層次中長髮先前在韓國熱度可是不輸Wendy Cut！長度約落在肩下，在髮尾剪出類似羽毛剪的高層次，但不過於浮誇，透過髮尾的層次營造出輕盈感，對臉型有好高的包覆效果，特別是高顴骨、下顎突出的臉型更是秒顯瘦，還可以增加柔和的線條、拉長頸部的視覺比例。

▲IU髮型 。（圖／翻攝自IG）

外翹肩上短髮

IU這款肩上短髮清爽又減齡，約及肩的長度剛好可以渡過短髮過渡期，搭配中高層次的設計顯得隨性自然，不只能走清甜優雅的少女風、同時也能有俐落率性的少年感，想要增加修飾度的話，可以參考IU的側瀏海線條，馬上有弱化高顴骨的效果。

▲IU髮型 。（圖／翻攝自IG）

胎毛碎髮

IU幾乎可以說是胎毛瀏海、胎毛碎髮的始祖！因為旺盛的胎毛，讓IU一直有種嬰兒般的稚嫩感，也讓許多韓妞也紛紛跟著剪！沿著髮際線在內層剪出薄薄的碎髮，可以另外用平板夾或是電棒夾捲，不僅增加隨性慵懶的氛圍，更重要的是還可以修飾臉型及髮際線，對於高額頭來說更是相當推薦！

▲IU髮型 。（圖／翻攝自IG）

夜幕藍髮色、柔和桃髮色

IU雖然一般以深髮色造型居多，但是每每換上淺髮色總是能創造一波趨勢！像是先前染過的夜暮藍、薰衣草紫色等，襯托原本就白皙的膚色之外、整個人簡直是仙氣直飄，褪色後會呈現藍灰調，也不會太突兀，又能很好的塑造混血感及質感，是點名率極高的髮色。

▲IU髮型 。（圖／翻攝自IG）

IU在新專輯《The Winning》中也換上Pantone公開的2024流行色「柔和桃」，暖色調的蜜桃色更加顯白，亞洲膚色也好駕馭，剛染完後顏色飽和度高，在室內光源下還帶些霧面質感，增加輕盈又顯嫩的氛圍，真的太美了！

▲IU髮型 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, IU, 髮型, 公主切, 胎毛瀏海

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