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宋昰昀「最強小三」御用口紅清單！化妝師公開一招擁有氛圍感嘟嘟唇

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文／美人圈

熱播韓劇《和我老公結婚吧》迎來大結局，先不論劇迷大吐槽劇情開高走低，但可以肯定的是該劇確實捧紅了飾演綠茶小三「秀敏」的宋昰昀，人氣甚至不輸給女主角朴敏英！編輯在這裡要大大讚嘆宋昰昀在劇裡的標配妝容，根本教科書級別，嬌柔少女感的清透底妝搭配讓人想大口親下去的嘟嘟唇，男生就愛這一味。

日前宋昰昀御用化妝師也揭開劇中使用的同款口紅色號，想要晉升行走發電機，先囤貨以下這幾支就對了。 

▲宋昰昀口紅清單。（圖／翻攝自IG、官網）

▲《和我老公結婚吧》飾演綠茶小三「秀敏」的宋昰昀，人氣不輸給女主角朴敏英。（圖／IG@tvn_drama）

《和我老公結婚吧》宋昰昀同款口紅色號

CHANEL超炫耀絲絨唇露系列 #168寧靜

不難發現宋昰昀在《和我老公結婚吧》使用的口紅顏色都自帶氣質，且非常適合職場OL擦！其中一幕宋昰昀參加高中同學會所使用的口紅正是出自CHANEL人氣超高的超炫耀絲絨唇露系列，這款#168寧靜屬於淡雅的肉桂粉色，素顏擦也很顯嫩，豐潤柔軟、輕盈絲滑的質地，薄塗一層就很顯色。此外，唇露富含抗氧化複合精華，可以提高雙唇保濕度，顯氣色外還能護唇，簡直是女孩的神隊友。

▲宋昰昀口紅清單。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CHANEL超炫耀絲絨唇露系列 #168寧靜。（圖／IG@tvn_drama、CHANEL）

DASIQUE糖霜果醬果凍潤唇霜 #02 Apricot Jam+HEART PERCENT Dote on Mood Lip Pencil Slim多功能唇線筆 #06 Rose Beige

宋昰昀御用化妝師在劇中可不是只用專櫃唇彩，這回一次用兩款韓系美妝品牌出品的潤唇霜＋唇線筆去做疊加，就能打造時下流行的肉感嘟嘟唇！首先利用HEART PERCENT唇線筆描繪雙唇和唇峰線條，#06 Rose Beige色號屬於裸調玫瑰米色，上唇會呈現高級霧面雅光感。接著在唇部中央用質地如果醬般滑順的DASIQUE有色潤唇霜填滿，它可以滋潤、撫平唇紋同時呈現出透明感妝效，融合在一起輕鬆Get韓系微笑唇。

▲宋昰昀口紅清單。（圖／翻攝自IG、官網）

▲宋昰昀的肉感嘟嘟唇是化妝師用唇線筆＋潤唇霜去做疊加打造。（圖／IG@dadomi__）

▲宋昰昀口紅清單。（圖／翻攝自IG、官網）

▲宋昰昀同款唇膏，（左）HEART PERCENT唇線筆、（右）DASIQUE有色潤唇霜。（圖／IG@heartpercent、@dasique_official）

CHANEL超炫耀絲絨唇膏 #63必要

比較喜歡啞光感唇妝的女孩一定要收這款宋昰昀愛不釋手的CHANEL超炫耀絲絨唇膏！同樣是一抹就顯色，易於均勻延展，持久不脫妝。當中含有乳木果油與荷荷芭油，可賦予雙唇潤澤保濕，用完唇瓣還會倍顯柔嫩。#63必要色號也是超溫柔的玫瑰粉色，且上唇後還會有微霧透光妝感，素顏擦也自然無違和。

▲宋昰昀口紅清單。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CHANEL超炫耀絲絨唇膏 #63必要。（圖／CHANEL）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 和我老公結婚吧, 宋昰昀, 唇膏, CHANEL, DASIQUE

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