2024母親節必買「加大版保養」！雅詩蘭黛巨容量原生露6折、La Mer買1送3

▲在母親節檔期時推出明星商品限定加大版已成為不少品牌的「慣例」。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

每年最能讓女生瘋狂購物的母親節檔期即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各大品牌的人氣明星商品也都會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物！以下幫大家統整2024年母親節各品牌推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的愛用好物。

Estee Lauder雅詩蘭黛



雅詩蘭黛今年母親節同樣推出多款超划算優惠組，還超有誠意讓全新膠原藍霜、細管唇膏等多款話題新品都入組，最低折扣更來到47折，加上每年都會被搶翻的大容量明星商品，絕對是補貨、囤貨好時機。

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露大容量組，優惠價NT$8,400。



每次都會被鐵粉瘋狂敲碗的大容量限定版，今年推出2組「巨無霸大容量明星組」。首先，「濕敷神水」微分子肌底原生露以2倍大容量、超澎湃的400ml霸容量版登場，推出「微分子肌底原生露大容量組」，內含2倍巨無霸容量版的微分子肌底原生露400ml＋微分子肌底原生露50ml*4＋微分子肌底原生露15ml＋春日椰影側背袋*1，總價值NT$14,006，只要超甜6折價就能輕鬆擁有，讓你天天濕敷都不心痛。

▲雅詩蘭黛 Pro全能超輕盈防曬組，優惠價NT$3,250。



而專為亞洲肌膚和炎熱氣候打造的「Pro全能防曬超輕感水凝露SPF30/PA+++」，因一抹化水的薄透服貼質地相當受到歡迎，這次也推出霸容量組，組合內含Pro全能防曬超輕感水凝露50ml＋Pro全能防曬超輕感水凝露5ml *3，總價值NT$4,540，相當於72折優惠。

LA MER海洋拉娜



奢華保養品牌LA MER海洋拉娜今年首次在母親節一口氣獻上10款新品，從保養到最新4色唇萃，推出多款尊寵新品組合。此外，今年也特別選出2款好評明星商品推出「大容量奢寵」優惠組，包含買1送3的「超能修護補水組」，內含超能修護精華露200ml＋超能修護精華露30ml＋超能修護精華露 30ml＋超能修護精華露15ml，相當於以1瓶原價就能獲得大容量享受，總價值NT$11,000，只要69折就能帶回家。

▲LA MER 超能修護補水組，優惠價NT$7,600。

另一組「超維度全面緊緻組」的主角則是一推出就造成搶購潮的超維度緊緻拉提精萃，以2大1小再加送按摩滾輪推出超狂優惠組，組合內含2瓶30ml精萃＋1瓶15m精萃l＋白玉美妍按摩滾輪，以低於2瓶原價的超甜價格就能入手，總價值NT$44,100，相當於68折優惠。

▲LA MER 超維度全面緊緻組，優惠價NT$30,000。

KANEBO佳麗寶



KANEBO今年母親節集結眾多日本美妝大賞得獎口碑商品，從清潔、基礎保養、底妝到彩妝都祭出最優惠組合。其中主打活化肌膚、撫平細紋，讓肌膚由內而外自然透亮光滑而擁有不少愛好者的「萃齡撫紋活膚晶」，本次也特別推出限定增量型30ml，比起常態版多了一半容量，只要79折優惠價就能把價值NT$7,500的加大版帶回家，還可列入滿額贈。

▲KANEBO 撫紋肌活增量組，優惠價NT5,900。