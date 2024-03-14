台北7間巧克力甜點店推薦！趁白色情人節送上濃情愛戀

文／女子學

今天白色情人節，即便過往男生回送巧克力的傳統不再，但也不失為情人們感情升溫的佳節，在這美好的日子裡，快給愛人、親朋好友送上濃郁甜蜜的巧克力，表達衷心的祝福與感謝吧！

今天編輯整理7間台北買得到的「巧克力甜點」店，不管是像曖昧一般酸甜中帶點苦澀的巧克力蛋糕，還是熱戀般火辣的酒品巧克力都在這。

【甜蜜巧克力蛋糕系列】

法國的秘密甜點：鹽之花焦糖巧克力蛋糕

法國的秘密甜點選用法國名廚最愛的諾曼地乳源，製作出高質感視覺及內涵的甜點。「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」用濃厚的焦糖，搭配三種濃度的比利時巧克力堆疊出多樣層次，再特別添加法國中南部的頂級海鹽「鹽之花」，交織出鹹甜的絕佳口感。

▲法國的秘密甜點－鹽之花焦糖巧克力蛋糕。（圖／法國的秘密甜點）

BAC Cake&Sweets ：經典巧克力蛋糕

沒有金絲鑲邊的華麗綴飾，僅由職人畫出五瓣玫瑰紋樣，全靠甜點本身實力說話。全巧克力戚風和濃郁夾餡交織出柔滑多層次的口感，最重要的是不會太甜，苦甜的滋味讓人吃得上癮，一口接著一口，編輯只能說「經典果然經典」！

▲經典巧克力蛋糕，苦甜的滋味讓人吃得上癮。（圖／BAC Cake&Sweets）

LADY KELLY：黑絲綢巧克力蛋糕

LADY KELLY的黑絲綢巧克力蛋糕第一眼就令人驚豔，外頭的巧克力香緹如絲綢交織，厚實的內餡風味濃郁，還帶點清香的柑橘尾韻，最後讓人意外的是蛋糕核心的小巧思，竟然放了白巧克力爆米花！編輯還真是第一次看到蛋糕與爆米花的結合。凱莉小姐的口味整體味道豐富、多層次，經典的美味搭配輕奢的外觀，就像是長大成熟後的「金莎」一般！

▲LADY KELLY的黑絲綢巧克力蛋糕第一眼就令人驚豔。（圖／LADY KELLY）

La Patisserie Almost Art 如藝巧克力蛋糕：脆皮巧克力蛋糕

「以藝術之名，焙無窮滋味。」甜點能跨越距離、光陰、語言等藩籬，讓來自各地的美味交織在一起。La Patisserie Almost Art相信烘焙是創作的過程，是時間與溫度的作品。最令人驚豔的是他們的脆皮巧克力蛋糕，爽脆的可可外皮搭配杏仁碎粒，口感爽脆且香氣飽滿，裡面的白乳酪更是神來之筆，在濃郁的巧克力蛋糕裡添加了一份難得的清爽！精巧的外觀就如同其店名，長得像是一個藝術品。

▲La Patisserie Almost Art的脆皮巧克力蛋糕，長得就像是一個藝術品。（圖／La Patisserie Almost Art ）

【巧克力加加酒系列】

畬室 _ 撈月：干邑白蘭地巧克力塔

甜點配美酒，絕對是小倆口的情人節必備要素。干邑白蘭地本身有葡萄香氣，陳釀過程更讓酒帶有焦糖、煙燻風味，和迦納巧克力的風味可說是絕配，綿密的質地與順甜的口感，搭配微微酒香展現出大人味，很適合在店內搭配飲品，沉浸地享受下午茶時光。

▲甜點配美酒，絕對是情人節必備要素。（圖／IG @yu_chocolatier）

七見櫻堂：酒糖巧克力

七見櫻堂將六款知名的「台灣美酒」包裹進巧克力中。第一口咬下，酒液隨之流淌而出、刺激味蕾，在細細咀嚼後，爽脆的糖衣與濃郁的巧克力帶出尾韻，展現出絕佳的風味，一首酒與巧克力的圓舞曲，在舌尖上曼妙開展。

▲七見櫻堂將六款知名的「台灣美酒」包裹進巧克力中。（圖／七見櫻堂）

TERRA 土然：嗜酒師

土然的經典招牌「嗜酒師」以帶橄欖和蜜餞風味的秘魯巧克力為核心，搭配不同酒款製作的巧克力慕斯蛋糕，再以千層與可可豆殼形成脆底，果香與巧克力風味交融，在酒精的牽引之下更顯口感變化，是到土然必點的經典品項。

▲土然的經典招牌「嗜酒師」巧克力慕斯蛋糕。（圖／IG@terra_beantobar）

看完是不是口水都快流下來，快揪上身旁的親朋好友一起來個下午茶時光，或者偷偷帶禮物回家來個巧克力驚喜派對！

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