ECOVACS「掃拖＋手持」吸塵器登場　打造高顏值家電工作站

▲ECOVACS在台推出全新複合式清潔智慧家電「DEEBOT X2 COMBO」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近年家電逐漸往美型與多功能市場趨勢靠攏，大陸品牌ECOVACS（科沃斯）近期在台推出全新複合式清潔智慧家電「DEEBOT X2 COMBO」，結合自動掃拖機器人與手持式吸塵器的工作台，提供各具設計感的清潔家電區域，預計4月上市，售價36,888元，早鳥優惠可省2,000元。英國品牌Dyson去年推出可裝置拖地刷頭的V12s Detect Slim Submarine，近期也將公開升級版本。

「DEEBOT X2 COMBO」的概念不難，主體為旗下旗艦版DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人，並在工作站旁加入多功能手持吸塵器空間，以補足掃拖機器人之外、零碎空間與即時的小範圍清潔需求，更可延伸到牆面、天花板的清潔需要，對一些消費者而言，與其採用多項清潔家電還要考慮收納空間，不如整合成顏值高的「家電站」，對於收納空間不足的小家庭，是具吸引力的痛點解決方案。

其工作台提供掃拖機器人集塵、抹布清潔、除菌烘乾等功能，其手持吸塵器配備4種可刷頭，包括「防纏繞V型地刷」、「除蟎刷」、可吸桌面的「扁頭刷」，以及使用於邊角灰塵的「縫隙刷」，吸力可達60AW，4000mAh電池最長可連續使用60分鐘，重量為1.2公斤，預計4月正式在台上市，售價36,888元，4／12前於flying V平台獨家限定售價34,888元。

Dyson於去年針對亞洲民眾較偏愛的木頭、瓷磚等硬地板，推出專屬「洗地滾筒吸頭」的V12s Detect Slim Submarine款式，主打清洗地面、灰塵偵測、無毛髮纏結的地板清潔特色，洗地吸頭內有驅動馬達以及300毫升的清水箱，充滿電情況下可使用16分鐘，面積可涵蓋33坪。

其特色洗地滾筒吸頭擁有靈活轉軸，可輕鬆深入低矮家具底部進行清潔，強調「一次推拉」就能帶走髒污，另外有一鍵即可拆裝清水箱、污水箱與滾筒的設計，可直接用水沖洗，避免堆積污垢造成配件發霉或產生異味，近期也將針對洗地吸頭發表新的「升級版」科技。