你知道有「世界馬卡龍日」嗎？　TWG「限定一天」馬卡龍買一送一

▲TWG Tea在世界馬卡龍日，推限定一天馬卡龍買一送一優惠。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

剛過完「平白咖啡日」之後，馬上迎接「世界馬卡龍日」的到來，台灣近期有不少馬卡龍界的新話題，去年法國甜點大師Pierre Hermé開設的快閃店掀起排隊炫風，且在信義區開設第一間常駐店，今年馬卡龍日有名家加持之外，受到不少貴婦喜愛的TWG Tea馬卡龍，也在推出限定一天買一送一優惠，看來螞蟻人在節日當天口福不少。

飲食真的是生活中很重要的部分，3／20迎來世界馬卡龍日，許多參與的馬卡龍店在這天都會大方提供民眾試吃，而這個節日的由來，就是源於Pierre Hermé在巴黎的糕點坊，因其名號太過響亮，變傳遍世界成為世界馬卡龍日。

馬卡龍的發想是從義大利的傳統點心果仁蛋白餅改造的，由目前最著名的馬卡龍店Ladurée在1930年發想，創辦人的孫子皮埃爾・德凡康奈斯從雙層臥室的概念發想，把兩個馬卡龍疊在一起，並以奶油甘納許作為餡料，成為現代馬卡龍的基礎。

而Pierre Hermé則創造了他最著名的馬卡龍甜點Ispahan，並將馬卡龍重新詮釋成更高層次的呈現，而該甜點也在他的擴展門店之下，讓馬卡龍成為世界上最熟知的法國甜點之一，而世界馬卡龍日來源最初就是從該品牌的巴黎門店。

Pierre Hermé今年一月也首度在台展店，在信義新光三越A9開設門店，之後也會正式進駐麗晶精品，並且是首間提供「內用區」，為迎接3／20的世界馬卡龍日，新加坡頂級茶品TWG Tea，也推出當天馬卡龍限量特別優惠，六入盒裝茶香馬卡龍「買一送一」，全台門市每間限量50組，每人限購1組，數量有限售完為止。