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陳庭妮忘記白色情人節「臨時抱佛腳」　選跑鞋不將就一雙穿3個月

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記者鮑璿安／台北報導

運動品牌New Balance於臺北圓山花博流行館打造期間限定的《Run your way. 全能運動場》，今（14日）邀請藝人陳庭妮出席，而今恰好是白色情人節，陳庭妮在媒體提醒下才恍然大悟，笑說：「我現在才知道是情人節！臨時抱佛腳的概念」。

▲▼陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲▼陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮以一身清爽吸睛的運動套裝亮相，腳踩此次重點單品Fresh Foam X 1080v13 鞋款 。（圖／品牌提供）

陳庭妮以一身清爽吸睛的運動套裝亮相，腳踩此次重點單品Fresh Foam X 1080v13 鞋款，一向維持運動習慣的她坦言，運動時候不要給自己太大的壓力，也強調挑選跑鞋時外觀和性能都非常重要，「大家一定要試穿，鞋子絕對不能將就，這雙1080v13跑鞋我穿了三個月，陪我跑遍大街小巷，給它100分」。

▲▼陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮來到《Run your way. 全能運動場》 。（圖／品牌提供）

▲▼陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲▼陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲《Run your way. 全能運動場》3月14 日至3月17日於臺北花博公園流行館登場。（圖／品牌提供）

陳庭妮搶先體驗這次的跑跳裝置，直呼「親自挑戰發現不容易」！對於今年有什麼期望？她則表示今年目標達成全馬42.195公里的里程碑，也提醒大家，運動這件事就是告訴自己不要跟別人比較，戰勝昨天的自己就是很好的。

即日起至 2024 年 3 月 17 日，《Run your way. 全能運動場》將免費開放民眾體驗，只要在入場時成為 New Balance LINE 官方帳號的好友，即可參與活動並獲得「歡迎入場禮」NT$100 優惠券乙張，任選三個關卡完成挑戰還可以拿回好禮，New Balance x 犀牛盾聯名水壺、Run your way 系列勳章、運動毛巾、帆布手提袋等等，數量有限，贈完為止。

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▲▼跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲adidas經典SUPERNOVA跑鞋搭載全新DREAMSTRIKE+泡棉中底，打造SUPERNOVA RISE 。（圖／品牌提供）

adidas搭載全新DREAMSTRIKE+泡棉中底，打造SUPERNOVA RISE及SUPERNOVA STRIDE兩大鞋款，SUPERNOVA則是首度採用DREAMSTRIKE+中底科技，其研發靈感來自ADIZERO系列採用的LIGHTSTRIKE PRO中底，泡棉密度、後跟枕型設計帶來兼具柔彈與支撐性的絕佳舒適腳感。SUPERNOVA RISE在全掌採用DREAMSTRIKE+中底科技，並搭載SUPPORT RODS人體工學仿爪型結構。

▲▼跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲SUPERNOVA STRIDE在前掌採用DREAMSTRIKE+中底科技，搭配EVA中底增加鞋款的滾動流暢性 。（圖／品牌提供）

即日起至3/18，凡購買SUPERNOVA RISE或SUPERNOVA STRIDE鞋款即享21天鑑賞期，也加碼《SUPERNOVA超越舒適全台巡迴試跑》，招募全台跑者參加。

▲▼跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲HOKA全新Mach 6鞋款回彈與推進感提升 。（圖／品牌提供）

同時，另一款話題性跑鞋登場，HOKA全新Mach 6鞋款在回彈與推進感上卓越提升，搭配更好操控的靈巧性，中底配置全新SCF超臨界泡棉科技，大幅提升回彈力與耐用度，鞋面採用緹花網布，並加強重點區域透氣度，創造貼合的舒適度。

關鍵字：

運動, NewBalance, 陳庭妮, 跑鞋, 花博流行館

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