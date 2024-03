陳庭妮忘記白色情人節「臨時抱佛腳」　選跑鞋不將就一雙穿3個月

記者鮑璿安/台北報導

運動品牌New Balance於臺北圓山花博流行館打造期間限定的《Run your way. 全能運動場》,今(14日)邀請藝人陳庭妮出席,而今恰好是白色情人節,陳庭妮在媒體提醒下才恍然大悟,笑說:「我現在才知道是情人節!臨時抱佛腳的概念」。

▲陳庭妮以一身清爽吸睛的運動套裝亮相,腳踩此次重點單品Fresh Foam X 1080v13 鞋款 。(圖/品牌提供)

陳庭妮以一身清爽吸睛的運動套裝亮相,腳踩此次重點單品Fresh Foam X 1080v13 鞋款,一向維持運動習慣的她坦言,運動時候不要給自己太大的壓力,也強調挑選跑鞋時外觀和性能都非常重要,「大家一定要試穿,鞋子絕對不能將就,這雙1080v13跑鞋我穿了三個月,陪我跑遍大街小巷,給它100分」。

▲陳庭妮來到《Run your way. 全能運動場》 。(圖/品牌提供)

▲《Run your way. 全能運動場》3月14 日至3月17日於臺北花博公園流行館登場。(圖/品牌提供)

陳庭妮搶先體驗這次的跑跳裝置,直呼「親自挑戰發現不容易」!對於今年有什麼期望?她則表示今年目標達成全馬42.195公里的里程碑,也提醒大家,運動這件事就是告訴自己不要跟別人比較,戰勝昨天的自己就是很好的。

即日起至 2024 年 3 月 17 日,《Run your way. 全能運動場》將免費開放民眾體驗,只要在入場時成為 New Balance LINE 官方帳號的好友,即可參與活動並獲得「歡迎入場禮」NT$100 優惠券乙張,任選三個關卡完成挑戰還可以拿回好禮,New Balance x 犀牛盾聯名水壺、Run your way 系列勳章、運動毛巾、帆布手提袋等等,數量有限,贈完為止。

▲adidas經典SUPERNOVA跑鞋搭載全新DREAMSTRIKE+泡棉中底,打造SUPERNOVA RISE 。(圖/品牌提供)

adidas搭載全新DREAMSTRIKE+泡棉中底,打造SUPERNOVA RISE及SUPERNOVA STRIDE兩大鞋款,SUPERNOVA則是首度採用DREAMSTRIKE+中底科技,其研發靈感來自ADIZERO系列採用的LIGHTSTRIKE PRO中底,泡棉密度、後跟枕型設計帶來兼具柔彈與支撐性的絕佳舒適腳感。SUPERNOVA RISE在全掌採用DREAMSTRIKE+中底科技,並搭載SUPPORT RODS人體工學仿爪型結構。

▲SUPERNOVA STRIDE在前掌採用DREAMSTRIKE+中底科技,搭配EVA中底增加鞋款的滾動流暢性 。(圖/品牌提供)

即日起至3/18,凡購買SUPERNOVA RISE或SUPERNOVA STRIDE鞋款即享21天鑑賞期,也加碼《SUPERNOVA超越舒適全台巡迴試跑》,招募全台跑者參加。

▲HOKA全新Mach 6鞋款回彈與推進感提升 。(圖/品牌提供)



同時,另一款話題性跑鞋登場,HOKA全新Mach 6鞋款在回彈與推進感上卓越提升,搭配更好操控的靈巧性,中底配置全新SCF超臨界泡棉科技,大幅提升回彈力與耐用度,鞋面採用緹花網布,並加強重點區域透氣度,創造貼合的舒適度。