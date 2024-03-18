萊恩葛斯林《特技玩家》刺激瞬間少不了錶　TAG Heuer搶鏡頭

▲TAG Heuer品牌大使萊恩葛斯林在新片《特技玩家》中佩戴Carrera計時腕錶上陣。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以電影《芭比》獲得第96屆奧斯卡金像獎最佳男配角提名的男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling），雖然鎩羽而歸，但他在奧斯卡頒獎典禮舞台上化身「粉紅肯尼」的唱跳表演，依然獲得滿堂彩。聲勢正旺的他還有新電影《特技玩家》（The Fall Guy）即將於4月26日在台上映，片中飾演特技演員的他戴著TAG Heuer Carrera 計時腕錶，伴他在每個驚險時刻完成挑戰。





▲TAG Heuer Carrera Glassbox拱形計時腕錶黑銀面款，212,000元。

萊恩葛斯林表示：「我在《特技玩家》裡的角色是一名特技演員，工作必須冒著生命危險--尤其是如果時機不完美的時候。當被迫在現實世界運用特技技能時，需要一只計時準確且不會令人失望的腕錶，而最佳的選擇就是這款 TAG Heuer Carrera 計時腕錶。」他所戴的錶款覆有拱形藍寶石水晶鏡面，令人想起1970 年代的設計，而黑銀面配色與穿孔小牛皮錶帶，流露賽車風情，完美呼應他在劇中追求速度、精準與零失誤的需求。





▲萊恩葛斯林穿Gucci金屬珠飾手工刺繡的黑色單排扣訂製羊毛西裝登奧斯卡紅毯。（圖／Gucci提供，以下同）

萊恩葛斯林不僅與TAG Heuer錶不離手，近期與Gucci也合作密切，登上奧斯卡紅毯時穿金屬珠飾手工刺繡的黑色單排扣Gucci訂製羊毛西裝帥氣亮相；而在典禮表演時則換訂製的Gucci粉紅色單排扣西裝，整套飾以全手工刺繡的水晶，再搭配同色系的絲綢襯衫、粉紅色皮革手套、黑色繫帶鞋和Gucci眼鏡，成功吸引目光。





▲萊恩葛斯林於奧斯卡典禮的表演令人印象深刻，穿Gucci粉紅色單排扣西裝非常搶眼。