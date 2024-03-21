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風・Luxury／LV錶上鯉魚、大蛇太逼真　多重裝飾工藝身價逼千萬

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▲▼LV,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲LV花園錦鯉Escale Cabinet of Wonders Carps腕錶，9,400,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）鐘錶部門積極搶攻金字塔頂端市場，最新工藝錶Escale Cabinet of Wonders 3款力作，受到創始家族第三代成員、熱愛工藝藝術的Gaston-Louis Vuitton收藏的精美珍稀物件啟發，品牌打造「花園錦鯉」、「叢林大蛇」以及「雲中之龍」主題腕錶，各運用琺瑯彩繪、金雕、麥稈或皮革鑲嵌等多重工藝，呈現擬真效果的生物，身價近逼千萬元。

▲▼LV,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲透明錶背透出的機芯也經過LV悉心雕琢裝飾。

Gaston-Louis Vuitton是LV在1907年至1970年間的經營者，生前是珍稀工藝品的收藏家，啟發品牌不少創作，以奇幻寶箱為發想的Escale Cabinet of Wonders腕錶，便是從他收藏的古董「刀鐔」（高度裝飾性的日本武士刀護手）獲得啟發，3款新錶面盤上都有他的名字縮寫GLV圖案向他致意。

▲▼LV,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲LV叢林大蛇Escale Cabinet of Wonders Snake腕錶，9,400,000元。

描繪「花園錦鯉」的錶款生動展現魚兒悠游的姿態，是LV歷經150小時手工製作的成果，白K金雕刻的鯉魚經過窯燒產生深色氧化物，再選擇性清除氧化層，並塗覆半透明的漆料讓鯉魚更顯立體，旁襯象徵卵石的茶晶、白水晶、美鑽與雕刻水波紋，活靈活現；「叢林大蛇」腕錶則演繹張開大嘴的藍、綠相間的網紋蛇，以微雕刻、鐫刻和內填琺瑯工藝裝飾，而背景竹林由木材、羊皮紙和麥稈組成，構成神秘叢林。

▲▼LV,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲LV雲中之龍Escale Cabinet of Wonders Dragon腕錶，9,400,000元。

LV「雲中之龍」腕錶則採用少見對比金屬裝飾大馬士革鑲嵌呈現亞洲龍的棲息地，而金雕龍下半身則以金屬薄片嵌飾琺瑯為特色，龍鱗上的黃K金Monogram Flower 圖案薄片嵌飾，讓人一眼就認出是LV之作。

▲▼LV,愛馬仕 。（圖／公關照）
▲LV雲中之龍Escale Cabinet of Wonders Dragon腕錶的龍鱗上，以黃K金 Monogram Flower圖案薄嵌飾。

愛馬仕（Hermes）則首開先例，採用業界第一次採用的絲線工藝與皮革鑲嵌裝飾面盤，創作限量24只的Arceau mon premier Galop腕錶，面盤圖案來自華裔藝術家任通為品牌設計的同名絲巾，由於他對於編織工藝相當著迷，因此愛馬仕使用絲線編織雲朵、沙灘，太陽以琺瑯燒製而成，充滿童趣的小馬由絲線與被修飾至0.5毫米厚的各色皮革組成，旁襯小蝴蝶、小花圖案，洋溢活潑氣息。

▲▼LV,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕於Arceau Mon Premier Galop腕錶面盤運用了業界首見的皮革鑲嵌與絲線工藝，2,899,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

▲▼LV,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲藍色絲線構成了愛馬仕面盤上的雲朵。

▲▼LV,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕同時運用皮革鑲嵌呈現可愛小馬。

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關鍵字：

風Luxury, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Hermes, 愛馬仕

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