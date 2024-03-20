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「吃軟不吃硬」星座Top 3 ！冠軍自尊心比天高　哄一下秒變臉挺你到底

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝字TVN IG）

▲吃軟不吃硬星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

每個人的脾氣都不一樣，有些人屬於吃軟不吃硬，代表要用溫和的勸說，而不屈服於強迫的手段，以下就整理出典型「吃軟不吃硬星座Top 3 」，他們有超強自尊心，你對他的態度千萬要注意一點！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座其實是非常將心比心、善解人意的星座，所以常常對方還沒想到的事情，巨蟹就已經提前想到了，只是不一定會明說，然而如果面對對方無止境的催促和施壓，他們可就不想擺出什麼好臉色了，會選擇用擺爛的方式告訴你，巨蟹就是「吃軟不吃硬」。不過當你真正服軟的時候，巨蟹會一秒變臉，比你姿態還柔軟。

Top 2 雙魚座

雙魚座對於外界的刺激壓力往往表現出一種逃避或幻想的態度，永遠選擇沉浸在自己的內心世界裡，這也就代表你要用哄騙的方式來面對雙魚，或是跟著他一起逃避現實，相反如果用有一種命令的態度，別希望雙魚會上當，他們絕對會更加疏遠，永遠不可能卸下心房。

Top 1 處女座

處女座有著高敏感度，他們細心、謹慎、追求完美主義，甚至往往會過度專注於生活中的瑣事。換句話說處女非常愛面子，就算做了不對的事情，處女也會希望雙方都留個面子，不要把話說得那麼白，一旦不考慮處女座的心情，那麼他們鐵了心也要跟你唱反調，甚至會加倍奉還。如果給顆糖，那麼處女真的會挺你到底，是非常兩極的星座。

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關鍵字：

運勢, 星座, 巨蟹座, 雙魚座, 處女座

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