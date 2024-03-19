Hello Kitty首度聯名小熊餅乾！　全新蘋果派口味、36種超萌表情一次收

記者鮑璿安／綜合報導

日本三麗鷗Sanrio、LOTTE樂天小熊餅陪伴大家度過童年，現在官方宣佈即將帶來史上首款「Hello Kitty X 小熊餅乾」，除了迎來超萌的全新包裝，還有新口味「蘋果派」內餡，就是Hello Kitty最喜愛的口味，一定要入手！

▲ Hello Kitty X 小熊餅乾首度聯名 。（圖／翻攝自官網）

「Hello Kitty X 小熊餅乾」在2024年3月19日於日本正式開賣，這次聯名主要是為了慶祝小熊餅40周年，而Hello Kitty同樣也誕生滿半世紀，雙方打造了別具意義的一次合作。這次的新款小熊餅乾特別以Hello Kitty在動畫中最喜歡的「蘋果派」口味為內餡，一口氣帶來36種全新圖案，特別繪製了26個英文字母結合Hello Kitty肖像的童趣插畫，像是蝴蝶結、蘋果、雨傘等熟悉元素都被逼真還原。

▲以Hello Kitty在動畫中最喜歡的「蘋果派」口味為內餡 。（圖／翻攝自官網）



此外，更有10款小熊和Hello Kitty創意融合的樣子，直接變成討喜「貓熊」在餅乾上玩耍，讓大朋友、小朋友在吃零食的過程中不斷挖寶，感受到滿滿的樂趣，正好在日本的民眾千萬別錯過了。

▲ 東京芭娜娜「傳說級菠蘿麵包」時隔20年回歸 。（圖／翻攝自官網）

同時日本國民伴手禮東京芭娜娜（TOKYO BANANA）最近話題新品是「菠蘿麵包」，時隔20年再度上架 ，在原本苦甜可可味的的菠蘿麵包基礎上重新升級，靈魂之處是表面的脆皮，採用了香蕉餅乾口味，酥脆不失濃郁香氣，搭配上加拿大小麥混合出Q彈的麵包，十分誘人。而最重要的內餡部分，則是使用了「東京芭娜娜」招牌香蕉蛋糕內的香蕉卡士達醬，一口咬下多元豐富，爆漿滋味讓人難以抗拒。