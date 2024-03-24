2024最新流行短髮造型！掛耳短髮好感度高　頭頂扁塌必剪小狼尾

文／美人圈

即將又進入春夏，許多人又有了想剪去厚重長髮的衝動，換上減齡清爽的短髮！但短髮樣式百百種，究竟哪款適合自己？以下整理出2024日本最夯5款短髮造型範本，不僅視覺顯小臉，還能讓五官更顯立體突出，剪過立刻愛上，人生一定要剪一次！

▲今年日本最夯5款短髮造型範本。（圖／IG@yiye_narumi、@daichi_hair42）

2024最新短髮造型

1：掛耳短髮

從去年就很多日本女孩跟進的「掛耳短髮」，在2024年持續發燒！透過在兩側製造內彎弧度的短髮，不僅可修飾頭型、展現圓潤度，上層蓬鬆下層服貼的高層次線條，也能讓髮量看上去更豐盈，但同時又不會有厚重感，特別適合髮量少的人嘗試。搭配法式瀏海或是用髮油抓出微濕髮效果，盡顯慵懶隨興感，是一款好感度極高的短髮！

▲掛耳短髮在今年持續發燒。（圖／IG@daichi_yoshida_）



▲掛耳短髮搭配金色、柔和桃色相當有辨識度，推薦給喜歡挑戰特殊髮色的女孩！（圖／IG@yiye_narumi）





2：鎖骨短髮

初次嘗試短髮又不想剪太短的女孩，可以先從「鎖骨短髮」下手！視覺上屬於偏長的短髮，長度落在鎖骨處，髮量集中在臉頰、耳邊，是一款不挑臉型的百搭短髮造型，日常也相當好整理。鎖骨短髮本身修飾效果極佳，高顴骨、方腮、臉部線條不流暢等缺陷都能改善，搭配空氣瀏海或者漫畫瀏海直接散發減齡少女感。

▲初次嘗試短髮的女孩，可以先從鎖骨短髮下手。（圖／IG@lala__hair）

3：鯔魚頭短髮

英氣少年感「鯔魚頭」，是不少日本個性女孩的最愛！鯔魚頭短髮特色就是頭髮兩側或頭頂髮長較短，後腦勺頭髮則是會留長，長度大約在脖子或到鎖骨的位置，因此又有人稱之為小狼尾短髮。該髮型比較偏高層次，適合頭頂扁塌、髮量稀少的女孩，同時鯔魚頭也很適合搭配嬉皮捲髮，小捲會讓髮量看起來比較豐厚，染深髮色也有修飾臉型的效果。

▲鯔魚頭短髮是不少日本個性女孩的最愛。（圖／IG@lala__hair、@cos____）

4：公主切鮑伯短髮

過去注重切齊的公主切瀏海，在今年轉為強調層次感且不規則的線條，搭配如氣球般、又能把圓臉包覆起來的鮑伯短髮，兩者優點融合後，更加凸顯五官！值得一提的是，2024年也流行搭配層次挑染，利用深淺不一的對比打造充滿個性且獨一無二的時尚風格。

▲公主切2024年依舊流行。（圖／IG@shogo.mey、@yiye_narumi）

▲今年也流行公主切搭配層次挑染。（圖／資生堂專業美髮提供、IG@korin_lol）

5：切片鮑伯短髮

幹練又自帶氣場的的切片鮑伯短髮，很適合職場OL，髮尾類似一刀剪，無層次的線條看上去髮質很好，長度落在嘴角，可以凸顯下巴五官比例、顯現脖子迷人曲線，對細直髮女性特別友好，不用花費太多心思整理，就可以擁有乾淨的線條感，還不會顯得死板生硬。推薦搭配中分、空氣瀏海很顯臉小，或是配上茶色和棕色髮色，溫柔氣質加倍。

▲切片鮑伯短髮推薦搭配中分、空氣瀏海很顯臉小。（圖／IG@lala__hair）





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