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有感美白5大技巧！正確觀念公開　油肌、乾肌、敏感肌全有解

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文／美人圈

美白到底怎麼做才有效？想要有感美白，就必須掌握關鍵技巧，從根本下手、從根本白出來，才能白得透亮、白得發光！除了大家熟悉的要正確防曬、多喝水、少吃高甜高油脂食物外，以下BEAUTY編採訪皮膚科王綺嫻醫師有關美白的正確觀念、為什麼變黑、美白的有效路徑、有效組合與成分有哪些！

有感美白技巧

1.了解變黑原因，對症下藥

變黑、斑點的產生，都與肌膚裡的黑色素息息相關！而黑色素的原料是酪胺酸，需要透過「酪氨酸酶」（酵素）來生成黑色素。然而紫外線會刺激細胞當中的「酪氨酸酶」（酵素）活化，逐漸變成黑色素，過多的黑色素會顯得皮膚暗沉，若過度聚集在某個部位就會變成斑點。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲變黑、斑點的產生都與肌膚裡的黑色素息息相關。（圖／IG@abib.official）

所以，想要阻止黑色素，達到美白效果，可以這樣做：

1.在黑色素合成「前」：讓酪氨酸酶減少產生，意味著需正確防曬，減緩紫外線刺激與活化。

2.在黑色素合成「中」：抑制酪氨酸酶，讓黑色素難以合成。

3.在黑色素合成「後」：抑制黑色素小體轉移，或者加速代謝。

 ▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲阻止黑色素就能達到美白效果。（圖／IG@fflow_official）

2.美白產品的挑選，需搞懂成分

前面提過，達到美白效果的路徑有三條，大方向其實就是：預防、抑制、代謝。以下就來分享大家相對熟悉的美白成分，更能根據自身需求挑選對的美白產品。

傳明酸

可以「抑制」黑色素活性，但當皮膚已經曬黑或是黑斑生成後，傳明酸是沒辦法將黑色素細胞還原的。因此，主要的作用是在「事前預防」。

菸鹼醯胺（B3）

菸鹼醯胺（B3）具有抑制黑色素生長與「阻斷傳輸」的能力，使黑色素不跑到表面，進而導致變黑、斑點的出現，同時更具有抗氧化、控油、抗痘消炎的作用，是相當適合油肌的美白成分，須留意的是，避免與酸類同時使用，造成刺激。

維生素C

維生素C可以抑制酪氨酸酶的活性（抑制黑色素生成），並還原已經形成的黑色素，發揮淡斑、提亮的效果，適合「變黑後急救」。也同時有強大的抗氧化、抗光老化的能力，可說是相對適合各個膚質的美白成分。

熊果素

熊果素同樣可以抑制酪氨酸酶的活性（減少黑色素產生），同時還能與酪氨酸酶結合，加快代謝黑色素的溶解與排出，進而減少黑色素的沉積、提亮膚色、淡化色斑，同時也屬於安全性相對高的美白成分，濃度低於7%的熊果素，白天都能安心使用。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲挑選美白產品前先搞懂成分。（圖／IG@cosrx_korea）

聰明的你一定也想到了，市面上的美白產品，通常都不是單一成分，而是用「組合技」，透過不同美白機制來同時做到預防＋抑制或是抑制＋代謝，提升整體美白效果！以下就推薦常見的美白組合。

美白組合推薦

維生素C＋維生素E

維生素C具有美白、透亮、淡化色斑的效果；維生素E有助於保護皮膚免受自由基損害，同時增強維生素C的效果。因此這個組合有助提亮膚色，同時保持皮膚的健康，是相對安全的美白組合，各膚質都能安心使用。

熊果素＋傳明酸

傳明酸強調預防黑色素的形成，熊果素則有助抑制生成。當這兩個美白成分一起使用，對於改善色斑、膚色不均、維持肌膚透亮特別有感。

維生素C＋菸鹼醯胺（B3）

敏感肌膚的首選組合！這是因為菸鹼醯胺（B3）還帶有緩解的能力；維生素C則可淡化斑點，能相對安全的減緩膚色不均、不夠明亮的狀況。

果酸＋維生素C

角質層太厚，也會使肌膚看起來暗沉，甚至保養品不好吸收！而果酸（像是乳酸、甘醇酸）就有助於加速角質細胞代謝，去除老廢角質層，使維生素C的滲透能夠更深，因而達到透亮、均勻膚色的效果。但這個組合也相對刺激，肌膚相對敏感的人請先局部測試並建立耐受期。

 ▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲市面上的美白產品都是用組合技。（圖／IG@abib.official，下同）

3.美白效果要等待，至少需28天

肌膚的代謝周期為21至28天、成分需要時間滲透！不同的美白成分對應不同作用機制、不同使用情境，因此能顯現出來的效果、時間長短也各不相同！更建議使用美白產品時，在肌膚可承受的狀況下，「連續」使用7天，讓美白成分有足夠的時間跟著肌膚周期發揮作用，因此約28天看見的結果更能判斷是否「這個成分對你有效」。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

也因此，若碰到宣稱能短時間變白的美白產品，須留意是否添加有害成分，或濃度過高進而刺激肌膚，反而傷到肌膚；另一個常出現的狀況是，短時間內真的有變白，但一停用或兩周後就失去效果，效果僅停留在表面、無法長久。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

4.美白可從代謝角質開始

除了紫外線，溫度、空氣汙染、風吹等外在環境的傷害，同樣會使自由基推積，導致肌膚變得暗沉！且臉部肌膚相對容易分泌油脂、出現角質皮脂的堆積，進而使膚色不夠透亮、乾淨。因此，王綺嫻醫師建議想要美白可以從代謝角質層開始！使用溫和的水楊酸、杏仁酸或果酸，降低角質層厚度，就可以讓皮膚變得更透亮，同時，將過厚的老廢角質排開後，美白成分也更好滲透，更能發揮效果，從根本白出來。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

5.敏感肌選擇低濃度的維生素C

前面聊過各式各樣的美白成分，那敏感肌該怎麼選呢？敏感肌的美白方法更適合慢慢來：不一口氣用高濃度、不一口氣上全臉，建議要先局部測試，只要不引起紅癢脫皮的成分就是好成分！在成分上，王綺嫻醫師建議可以挑選成分安全、適合濃度的維生素C，並加強保濕，減少敏感現象。當然，防曬做好，就能從最源頭斬斷變黑風險，預防勝於治療。

▲美白 。（圖／翻攝自IG）

▲敏感肌的美白方法適合慢慢來。（圖／IG@ahc.official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 美白, 防曬

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