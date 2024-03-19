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無印良品「無線行動充電器」台灣開賣！　2024亮點商品一次看

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▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品發表2024春夏新品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日系居家無印良品今（3／19）發表2024年最新春夏商品，除了迎合季節的涼感衣物、織物外，還有許多亮點，包括高討論度的「無線行動充電器」，還有多色系的手機掛繩、有香氛盒的電風扇，以及新款的自由組合收納包系列，並有台灣企劃的米糠保養品、涼感沐浴等，此外逐步取代橡木的「橡膠木床架」也現身。

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

磁吸式無線充電器
在大家都離不開手機的今日，行動電源也成為必備品項，無印良品今年準備開賣行動電源啦！滿足輕便好攜帶的體積，且外型仍是舒服的無印風，內容量有5,000mAh的行動電源，磁吸式設計可直接吸附手機，不需額外使用線材，使用更方便，售價1,190元，預計5月上市。

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

手機掛繩
除了行動電源，也擴增3C對應的相關配件，今年春夏新推出手機掛繩，分為背帶式和腕帶式，可滿足多種使用選擇，提供深灰、黑、綠及橘色共4種色調，讓你選出最適合今天心情的一個，也可與自由組合包搭配，單個售價150元至199元，預計6月上市。

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

自由組合收納包系列
採用輕盈的PU材質，有不易沾水的特性，附有扣環可搭配掛繩組合不同的收納包外出使用，在日本熱銷的自由組合收納包，今年春夏將新增3款收納包，並提供綠色款式為期間限定色販售，售價150元至650元， 預計6月上市。

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

空氣循環風扇／擺頭型
之前熱賣的循環風扇，也推出升級版，葉片可簡單拆卸清潔，擺頭變化可球型運轉360度，且比起之前的產品，更擴大送風範圍，前端香氛盒內有硅藻土，可依照喜好滴入精油，讓香氣隨風飄散，心情變更好，目前售價未定，預計5月上市。

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

懶骨頭沙發
經典商品懶骨頭沙發，自然也有新面貌，今年春夏提供新色，包含芥黃、卡其與莓果紅，營造夏日居家的繽紛氣氛，成為整個空間的亮點，新色成組售價4,890元，預計4月上市。

▲無印良品發表2024春夏新品。（圖／品牌提供）▲無印良品發表2024春夏新品。（圖／品牌提供）▲無印良品發表2024春夏新品。（圖／品牌提供）

橡膠木床架系列
在門市默默熱賣的床架系列，今年也有新生力軍，主要材料橡膠木，取自植林木，未來將逐步取代橡木床架，該系列強調造型簡約且兼具收納功能，可依據需求購買床下收納盒。框架採嵌入式設計，不需要工具即可輕鬆組裝，此外也有推出對應的新床墊系列，床架售價8,900元至15,500元；床墊售價9,990元至23,990元，床架預計4月上市、床墊預計5月上市。

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

米糠發酵臉部保養系列
該系列由台灣企劃、日本製造，強調針對台灣氣候設計，適合30歲以上的輕熟齡肌膚，將一般保養品成分中的水，改以米糠發酵的發酵液取代，號稱吸收速度更快，可改善肌膚乾燥、提升彈潤度，該系列提供導入美容液、化妝水、精華液、乳液與乳霜等品項，售價暫定499元， 預計6月上市。

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

美白臉部保養系列
同樣由台灣企劃、日本製造，強調添加維生素C醣苷美白成分，以及保濕成分的玻尿酸鈉、陳皮萃取精華製成，質地清爽，夏天使用也不黏膩，提供化妝水與精華液兩種品項。售價暫定499元，預計6月上市。

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

涼感洗沐系列
台灣氣候潮溼悶熱，涼感商品需求年年增加，該系列主打同時兼顧涼感、去污及保濕，特別開發涼感沐浴乳、噴霧與洗潤合一的洗髮精，帶有清爽柑橘香氣。售價290元至390元，預計4月上市。

▲無印良品發表2024春夏新品。（圖／品牌提供）

果乾水系列
水果經低溫乾燥，可使用冷水或熱水浸泡，風味層次會隨著不同水溫而變化，讓喝水的同時也能享受淡淡果香與微甜滋味。提供「甜橙&金桔」、「檸檬&柚子&楊桃」與「草莓&蘋果&鳳梨」三款口味，售價249元，3月在台上市。

▲無印良品2024春夏新品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

無印良品, 春夏新品

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