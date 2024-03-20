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中醫：春分「5件事」必做！　早睡早起有助健康

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▲▼中醫教你春分必做「5件事」 。（圖／Unsplash）

▲即便春分天氣仍不穩，起床仍需注意保暖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

今（3／20）為農曆春分，也是寒春和暖春的分界點，氣候反覆且乍暖還寒，這時需要注意身體，避免風寒入體，中醫認為春分是肝臟養生的季節，養肝護肝為第一要務，以下幾點要留意，幫助維持健康。

#不過早減衣

春分之後，早晚溫差依然很大，此時若沒做好保暖，很容易感冒著涼，因此早上一定要穿暖，若是運動流汗也不要立刻脫衣服，以免受涼。

▲▼中醫教你春分必做「5件事」 。（圖／Unsplash）

#不要偷懶

春天是陽氣上升的時候，建議大家要早睡早起，不要偷懶，若狀況允許的話，可以去戶外做做運動，增加身體的抵抗力，但要注意運動要適量，以免超過身體負荷。

#早一點睡

中醫理論認為春分養生，重在調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，此時更該留意作息，避免勞累過度，像是累了就早一點睡，早睡不僅是休息，更是在養肝。

▲▼中醫教你春分必做「5件事」 。（圖／Unsplash）

#不動怒

春天是養肝的季節，動怒會傷肝，生氣更是會生百病，春天要把肝養好，讓人更有精神，心胸開闊且保持心情愉悅，才是健康之本。

#少碰酸性食物

春分之後，肝氣正旺，此時不建議多吃酸味食物，這樣不利陽氣生發與肝氣的疏泄，容易導致肝氣過盛，進而損害脾胃，建議可以補充一些甜食，有養肝護胃的功效。

關鍵字：

春分, 養生, 肝臟, 健康, 保暖

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