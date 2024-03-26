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2024妝前乳「潤色」成主流！心機彩粧、RMK、雅詩蘭黛都有厲害新品

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

想要底妝更精緻，妝前多一步「妝前乳」不可少，先做好校色、修飾肌膚，後續底妝才能更美更持久！馬上就來看看2024年值得入手的妝前乳新品。

為什麼要擦妝前乳？

「妝前乳」顧名思義就是在底妝前上的產品，通常有校正膚色、修飾毛孔或肌膚紋理、延長妝容光澤等等功能訴求，可以讓後續的底妝上起來更光滑零瑕疵、更持妝、不暗沉。

潤色是大家最在意重點

而依據網路聲量調查（KEYPO 2023年Dcard美妝版隔離妝前相關搜尋）顯示，2023年消費者搜尋「隔離與妝前乳」中，最在意「潤色」功效，可以說提升好氣色成為了妝前打底的決勝關鍵。

妝前乳顏色怎麼挑？

具有潤色效果的妝前乳，本身都帶有顏色。至於該如何挑選？知名彩妝師游絲棋分享，像紫色妝前乳可以修飾蠟黃，營造比較透明感、偏白的膚色；而粉色系妝前乳則可以增加血色，增加臉蛋的澎潤感。

2024妝前乳新品推薦

心機彩粧星魅平衡持粧控粧前乳NEO

連續三年穩坐@cosme妝前乳品項冠軍寶座。以「完美膚控感應膜」調節肌膚水分的穿透性，搭配「完美膚控感應粉末」吸附或釋放水分，無論氣候黏膩潮濕或乾燥，皆能隨時調節使肌膚穩定控油保濕，持妝一整天。

加上極細微的透明凝膠質地搭配霧面柔焦質地的毛孔撫平粉末，雙重功效使毛孔柔焦與提亮膚色透亮感。

共推出兩色，LA明亮色的紫色主打校正蠟黃、修飾膚色不均、白皙明亮 ；NB自然色的蜜桃色澤能提亮暗沉、改善泛紅，帶來自然光澤。

RMK透光隔離霜

內含板狀的半透明粉體「模擬裸肌粉末（Mimic nude skin powder）」透光的同時進行反射，運用光線修飾暗沉與不均勻的膚色，讓肌膚更添明亮。還有微細金色珠光，讓肌膚散發透亮的光澤。

略帶稠感的質地於肌膚延展後能轉變成乳液般的水潤觸感，能緊密服貼與肌膚融為一體。油層包裹住大量的保濕成分（例如絹絲精華、玻尿酸、乙醯葡糖糖胺等等）持續滋潤肌膚，長時間保有柔軟彈潤的膚況。

這款的加入也讓RMK隔離品項更完整，包括了：毛孔柔霧隔離霜、隔離霜、透光隔離霜、高效UV持妝隔離霜。

Primavista鎖水膜力妝前修飾乳

Primavista鎖水膜力妝前修飾乳添加月下香精華，為妝前肌膚注入高涵水精華，打造透亮澎潤感。同時獨家的「伸縮潤貼薄層」技術，能夠提高後續妝容的延展性，讓妝更服貼臉部，並鎖住肌膚水分與彈力，格外適合冷天使用。

Primavista鎖水膜力妝前修飾乳更貼心針對不同肌膚需要打造四色：

1.自然色：溫柔輕盈的增添紅潤好氣色。
2.裸膚粉：修飾膚色不均，打造無瑕精緻感：
3.蜜瓜綠：針對泛紅肌膚，乾淨白皙感。
4.薰衣紫：修飾蠟黃暗沉，自然提亮顯嫩白。

迪奧超完美亮妍氣墊（粉蕊＋限量粉盒）

2024年迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以超完美持久粉底液為靈感，全新打造超完美亮妍氣墊粉蕊，也為這款妝前新品上市推出全新限量氣墊外殼。

亮妍氣墊有粉色、杏色兩個色選，皆能夠在底妝前校正暗沉膚色，並增添後續底妝光澤，打造水潤通透的玻璃光感肌膚。

推出兩款限量氣墊外殼，包含杏色藤格紋、粉色藤格紋，完美呼應杏色粉色基調，也在外殼飾以經典「Cannage藤格紋」，可用來裝氣墊粉底、亮妍氣墊。

嬌蘭24K純金保濕持妝凝露新色

嬌蘭在2023年推出24K純金保濕持妝凝露大獲好評，2024年再根據不同膚色需求新增兩色，讓選擇擴增至三色。

1.原有款式：添加黃金（YELLOE GOLD），可提亮中性色調肌膚。

2.新款潤白金：添加白金（(WHITE GOLD），略帶綠色的反射光，特別適合容易泛紅的冷色調肌膚。

3.新款玫瑰金：添加玫瑰金（PINK GOLD），可為暖色調肌膚注入活力。

雖然分為三色。但當中都以玻尿酸和櫻花萃取物的組合為基底，幫助肌膚煥發純淨光澤以及持續保濕。

雅詩蘭黛粉持久系列妝前乳新品

雅詩蘭黛粉持久底妝一直是許多人心中的粉底霸主，2024年2月系列再新增3大妝前新成員，全面征服各式各樣的膚質與妝前需求。

1.粉持久氣色美美蜜桃乳SPF50/PA+++柔和桃色：既有款式升級，防曬係數提升至SPF50/PA+++，還全新添加玻尿酸，讓妝感隨時保持水嫩舒適。

2.粉持久氣色美美蜜桃乳SPF50/PA+++仙氣紫：專為亞洲肌膚調和的明亮淡紫色粉體，有效校正蠟黃暗沉肌膚，細緻修飾瑕疵，一抹勻亮膚色。

3.粉持久毛孔隱形柔焦妝前乳：添加細緻粉體微粒，精準填補肌膚細紋與毛孔瑕疵，一抹瞬間撫平肌膚斑駁凹洞，還原平滑細緻好膚質。輕盈乳霜質地不黏膩好推勻，全天長效控油抗汗，主打讓油肌與混合肌都能享受最服貼不脫妝的完美底妝。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 妝前乳, Dior, RMK, 雅詩蘭黛, 心機彩粧

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