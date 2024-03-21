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愛馬仕家族的水晶小燈散發迷人光　辦展秀精湛工藝

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▲▼ Saint-Louis 。（圖／公關照）

▲Saint-Louis「傳承工藝 匠心展演」展覽於3月24日至25日在ELLAVITA寶麗廣塲愛馬仕‧博藝府家‧聖路易專門店登場。（圖／Saint-Louis提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

隸屬於愛馬仕集團的法國知名水晶品牌Saint-Louis即起於BELLAVITA寶麗廣塲愛馬仕‧博藝府家‧聖路易專門店舉辦「傳承工藝 匠心展演」展覽，規劃為熱工坊、冷工坊專區，並呈現Thistle酒杯24 K黃金手工裝飾過程，特別來台的法國工匠還現場示範杯子精準切割技術，讓參觀者能領略精緻水晶作品的誕生歷程，3月24 日至 25日開放大眾參觀。

▲▼ Saint-Louis 。（圖／公關照）

▲Saint-Louis水晶冷工坊展現多種切割方式。

▲▼ Saint-Louis 。（圖／公關照）

▲Saint-Louis法國工匠首度來台示範冷工坊精準切割技術。

Saint-Louis精湛技藝在最新力作完美展現，推出2種色溫3種亮度的Folia迷你攜帶式燈具，水晶切割圖案深受Saint-Louis水晶工坊周圍的森林與樹葉啟發，從水晶切割圖案透出的光線呈現華麗的光影效果；品牌同時發表Apollo茶具系列，款式包括西式茶具組茶壺、淡茶杯、濃茶杯、糖罐、奶壺與點心盤，以及中式茶壺和功夫茶品茗杯，另有一款小巧的義式濃縮咖啡杯，精緻設計為日常增添生活情趣。

▲▼ Saint-Louis 。（圖／公關照）

▲Saint-Louis水晶新品Folia mini系列攜帶式燈具，38,000元。

▲▼ Saint-Louis 。（圖／公關照）

▲Saint-Louis推出全新APOLLO茶具系列。

愛馬仕集團2010年與大陸設計師蔣瓊耳聯手創立的品牌SHANG XIA上下，近期在台打造首家茶室專門店於台北晶華酒店開幕，呈現精緻的精品茶具，如經典橋系列竹絲扣瓷茶具組、同心系列白瓷茶具，搭配頂級茗茶，為顧客提供難忘的品茗體驗。此專賣店同時獨家銷售限量「紫檀灰瑪瑙醉器」，以瑪瑙石打造山水杯組，搭配紫檀木打磨製成的托盤，雅致設計為居家空間增添優雅氣息。

▲▼ SHANG XIA 。（圖／公關照）

▲SHANG XIA上下首家茶室專門店在台北晶華酒店開幕。（圖／SHANG XIA提供，以下同）

▲▼ SHANG XIA 。（圖／公關照）

▲SHANG XIA茶室專門店獨家販售的紫檀灰瑪瑙醉器。

▲▼ SHANG XIA 。（圖／公關照）

▲SHANG XIA精選6款台灣頂級茗茶推出茶品禮盒。

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SHANG XIA

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